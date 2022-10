Загадочные НЛО над Киевом: десятки призрачных и светящихся объектов зафиксировала Главная астрономическая обсерватория Национальной Академии Наук Украины

Атака НЛО: реконструкция художника. Фото: Shutterstock

Потому что инопланетяне

Научный отчет с незамысловатым названием «Неопознанные воздушные явления I. Наблюдения» (Unidentified aerial phenomena I. Observations of events) недавно обнародовали три доктора физико-математических наук – двое из Главной астрономической обсерватории Национальной Академии Наук Украины (MAO NAS of Ukraine) – некто Жиляев и Петухов и один – Решетник – из Киевского Университета (B.E. Zhilyaev, V. N. Petukhov, V. M. Reshetnyk. Его можно найти тут.

Не удивительно, что авторы привлекли внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Ведь они не какие-то уфологи, а профессиональные астрономы. И по их данным выходило, что в небе над Киевом и его окрестностями эти самые «неопознанные воздушные явления» – НЛО, как их раньше называли, появляются массово. Десятками, как сказано в отчете.

За объектами следили с помощью специальной техники, приспособленной для регистрации малозаметных и быстропротекающих явлений – вроде метеоров. Как раз таким оборудованием были недавно оснащены две метеорологические обсерватории – одна в Киеве, другая - в деревне Винаревка, которая располагается в 120 километрах к югу. Обычная аппаратура не годилась. Равно как и невооруженным глазом ничего особенного видно не было.

Объекты, которые астрономы назвали Cosmics.

В поле зрения, как следует из отчета, попали множество НЛО, которые передвигались на удалении порядка 10-12 километров. Летали они стремительно – порой со скоростью 54 000 километров в час. То есть более, чем в два раза быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Поднимались над Землей на 1170 километров.

НЛО появлялись и поодиночке, и, что называется, стаями.

Наблюдения велись днем.

Авторы отчета идентифицировали (не смотря на слово Unidentified в названии) два типа объектов –«космики» и «фантомы» (Cosmics and Phantoms). Так уж они их назвали.

Cosmics чуть светились и были светлее неба. Phantoms были темными, казались «абсолютно черными» и будто бы ничего не отражали.

Cosmics еще и отличались друг от друга – астрономы насчитали три вида этих объектов, которым дали условные обозначения «орлы, стрижи, соколы».

Так выглядел на фото один из Phantoms.

Выявленные астрономами и приведенные в их отчете характеристики – вид, скорость, маневры НЛО – конечно же, дали большинству людей, прочитавших отчет, основания предполагать, что объекты вряд ли имеют отношение к каким-либо известным природным процессам.

А если не инопланетяне, то кто?

Повышенное внимание иностранных коллег, СМИ и соцсетей смутило руководство Национальной Академии Наук Украины - «неадекватной реакцией», как оно выразилось. В Главной астрономической обсерватории был собран Научный Совет (Scientific Council of the MAO NAS of Ukraine), который, признав наблюдения докторов наук подлинными, осудил их. Мол, данные были собраны, обработаны и интерпретированы не на должном научном уровне и с многочисленными ошибками. Особенно в части определения размеров объектов, скорости и расстояний до них.

То есть, объекты на самом деле могли и не быть столь крупными и стремительными, а значит и такими уж загадочными.

Мартовский НЛО над Киевом.

Отчет астрономов решено было не отзывать, но подредактировать – записать, что авторы провели независимое исследование. Мол, Национальная Академия Наук Украины тут не при чем.

Раскритиковал коллег и Ави Лёб (Avi Loeb), профессор из Гарвардского университета, который обрел всемирную известность тем, что объявил Оумуамуа - влетевший в Солнечную систему, межзвездный астероид - инопланетным кораблем или автоматическим зондом. А ныне профессор организует экспедицию к берегам Папуа - Новой Гвинеи на поиски другого межзвездного объекта, упавшего там. Доводы астрофизика приводит портал LiveScience.

Научный совет решил, что наблюдатели, не имея убедительной аргументации, причислили зафиксированные ими объекты к «Неопознанным воздушным явлениям» - UAP, по современной западной терминологии. Чем ввели в нездоровое возбуждение научное сообщество - в первую очередь американское, которое в последнее время занялось этими самыми UAP очень серьезно. К прояснению сути подключились NASA, ЦРУ, Пентагон, соответствующие «разборки» прошли в Конгрессе США, для координации действий было образовано специальное бюро - All-domain Anomaly Resolution Office (AARO).

Интересующиеся легко припомнят многочисленные сообщения о появлении НЛО рядом с авианосцами – в воздухе и под водой, о погонях за ними истребителей ВМС. Известны и три ролика об этом, признанные подлинными

Ни в США, ни в Украине не поминают инопланетян даже косвенно.

В США намекают, что к таинственным объектам каким-то образом имеют отношение или Россия, или Китай. Украинские ученые ничего такого не предполагают – по крайней мере в их научном отчете нет даже попыток как-то увязать зафиксированные объекты с боевыми или разведывательными действиями.

В США пришли к выводу, что UAP представляют потенциальную угрозу национальной безопасности. Украинские астрономы никаких угроз не увидели. Но и объяснить свои наблюдения не попробовали. Какие-либо выводы о происхождении НЛО и их сути не сделали. Научный Свет, устроивший «разбор полетов», тоже ничего не прояснил.

То ли астрономы и в самом деле погорячились с отчетом, то в их Национальной Академии Наук темнят.

Об НЛО, причудливые маневры которого все-таки удалось снять на видео в марте 2022 года, читайте наш материал. Кадры, на которых виден странный светящийся объект, отыскал и обнародовал известный виртуальный археолог и уфо-блогер Скотт Уаринг (Scott C. Waring).