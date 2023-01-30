Все началось с расстрела президента: как современная страна погрузилась в пучину кровавой войны между полицией и бандами

Рост насилия на Гаити начался в июле 2021 года Фото: REUTERS

Гаити охватила очередная волна насилия со стороны банд, действующих на территории острова. Как отмечает Liberation, преступные группировки не стесняются показывать своё превосходство над стражами порядка и демонстративно убивают слабовооружённых офицеров даже в столице страны.

Очередное столкновение с бандитами, в результате которого были убиты шесть полицейских, произошло в Порт-о-Пренсе. Преступники выложили в сеть ролик, на котором показали обнажённые и окровавленные тела силовиков, лежащих на земле с оружием на груди. Преступники добавили, что не остановятся и продолжат подобные «забавы».

Полиция Гаити обвинила правительство страны в том, что оно не принимает мер против банд, которые вооружены лучше, чем они сами. Столичные офицеры также организовали массовые акции по всему городу, призывая жителей выйти на улицы. «Они пришли сюда, чтобы их голос был услышан. Они злы, и мы их понимаем, но не можем ничего поделать. Страна на грани краха», – сообщил газете источник из администрации, пожелавший остаться неизвестным.

Протестующие «копы» атаковали официальную резиденцию премьер-министра Гаити Ариэля Анри, разбив ворота и окна дома, а затем расстреляв машины во дворе. Другая группа демонстрантов начала жечь автопокрышки и открыла огонь по сотрудникам охраны.

В это же время несколько десятков полицейских напали на международный аэропорт Гаити, перекрыв к нему подъезды и расстреляв окна близлежащих строений. Именно там и находился гаитянский премьер-министр, который только прилетел из Аргентины с саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Протестующие установили баррикады и не пропускают транспортные средства к воздушной гавани.

Из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности уже пять дипломатических представительств, находящихся в столице Гаити, приостановили свою работу. Несколько стран рекомендовали находящимся в республике гражданам ограничить передвижения. Власти Багам и вовсе предписали своим дипломатам покинуть остров при первой возможности.

Рост насилия на Гаити начался в июле 2021 года, после того как президент страны Жовенель Моиз и его супруга были расстреляны группой бандитов на территории своей частной резиденции. На острове разразился политический хаос, а преступные группировки начали устанавливать свою власть на улицах. В ноябре прошлого года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество помочь властям Гаити и развернуть в стране специализированные вооружённые силы.