Мировое господство ускользает из рук США: как потушить вспыхнувший в Иране «пожар» и не опозориться?

Турне американского госсекретаря Блинкена носит «пожарный» характер Фото: REUTERS

Турне американского госсекретаря Блинкена носит «пожарный» характер: в прошлый четверг израильская армия в ходе рейда на лагерь беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан убила десять палестинцев. На следующий день палестинский боевик в ответ застрелил семь человек возле синагоги в израильском поселке. Таких жертв с обеих сторон не было уже давно.

В повестке дня переговоров Блинкена не только резкая вспышка напряженности в арабо-израильских отношениях, но и Иран, а также Украина, сообщают западные СМИ.

По первому вопросу цель визита, как пишет британская The Guardian, ссылаясь на слова госсекретаря: «Самое важное в ближайшем будущем - попытаться успокоиться». Эта же газета приводит и позицию президента Франции Макрона, который в телефонном разговоре с Нетаньяху вчера «напомнил о необходимости всем избегать мер, которые могут подпитать спираль насилия».

Ничего не смущает в такой позиции двух ведущих стран Запада? Конечно же, конфликт надо гасить, и как можно скорее. Но гасить вспышку кровавого конфликта надо, оказывается, на Ближнем Востоке. А на Украине, наоборот, делать все, чтобы Киев «победил», подбрасывая ему, как дрова в костер, все новое и более смертельное оружие. В Российско-украинском конфликте «спираль насилия» французского президента вполне устраивает. Про Блинкена и говорить не приходится: биться до последнего украинца - это уже открыто провозглашенная, пусть и другими словами, цель Вашингтона.

Корректно ли сравнивать конфликт Израиля с соседями и России с Украиной? А почему нет? Ведь Израиль, и никто это даже не пытается отрицать, продолжает занимать арабские территории и сам решает, какими методами обеспечивать свою безопасность. Нетаньяху на заседании своего правительства только что подтвердил: «Наш разговор с терроризмом - это тяжелая рука и сильный, быстрый и точный ответ». И разуверять его в этом Блинкен, без сомнений, не будет. Как не будет и требовать немедленного ухода Израиля с «оккупированных арабских территорий». Согласитесь, есть тут, как выражаются дипломаты, нюансы…

Обсуждение вопроса по Украине вообще выглядит особо интересным после недавнего признания израильского посла в Берлине, который сказал, что Тель-Авив активно поддерживает Киев: «Мы помогаем, пусть и закулисно, гораздо больше, чем известно». По его словам, есть только две причины, по которым Израиль не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России. А почему бы не признаться и в третьей: коль сами себе позволяют решать свои проблемы безопасности «тяжелой рукой», то почему Москве это заказано? Или, это, как говорится, другое…

Но и «воздержание» Израиля от поставок оружия на Украину американцы пытаются обойти, принуждая израильтян разрешить им использовать складированные на их территории боеприпасы для снабжения Киева.

С проблемой Ирана тоже Блинкен будет разбираться. Но тут ему простых решений тем более не светит. Нынешний израильский премьер еще в 2015 году был против ядерной сделки с Тегераном, которую поддерживали США при президенте-демократе Обаме. Потом Нетаньяху открыто поддержал республиканского президента Трампа, разорвавшего сделку в 2018-м. Байден обещал ее возобновить, но как-то не заладилось.

Тем временем Иран объявил, что обогащает уран уже до 60 процентов и до оружейного уровня в 90 осталось совсем ничего. Реакция Израиля была жесткой и нервной. Месяц назад израильский министр обороны пригрозил через пару лет разбомбить все ядерные объекты Тегерана. Тут же прозвучал ответ: «Если израильтяне допустят малейшую ошибку, Исламская Республика разрушит Тель-Авив и Хайфу». Как в такой нервной обстановке Блинкену искать способ укоротить Иран, сказать трудно. Особенно если принять в расчет нынешнее сближение Тегерана с Москвой.

Так всегда и бывает: бросили все силы на что-то одно, а тут вдруг раз - рвануло в другом месте. Казалось бы, клич Запада «Все на борьбу с Москвой!» должен был сплотить союзников и укоротить сомневающихся. Но не получается, есть, оказывается, в мире другие места, где конфликты, как лава в спящем вулкане, пока только булькают… И именно с учетом того, что Вашингтон все основные свои силы устремил против России, участники «спящих конфликтов» проявляют активность, желая получить от нынешней ситуации свою выгоду.

Но не забываем: разбросанные по миру тлеющие конфликты, в том числе и на Ближнем Востоке, создавались не без самого активного участия американцев. И не без их прямого интереса. Вот теперь и приходится госсекретарю Блинкену срываться в срочные турне и призывать всех «успокоиться». Как это у него получается, можно судить хотя бы по выражению лица главного дипломата США: оно у него почему-то всегда испуганное…