США задумали поссорить еще одну страну с Россией: как Вашингтон подкручивает фитили конфликтов

До недавнего времени Израиль, отмечает газета, последовательно отказывался поставлять оружие Украине из-за боязни испортить отношения с Москвой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США используют свои большие запасы боеприпасов в Израиле, чтобы снять острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в конфликте с Россией, пишет The New York Times. Запасы эти, созданные много лет назад, предназначались для использования в ближневосточных конфликтах, но об их существовании старались не распространяться. По договоренности с американцами, армия Израиля, в чрезвычайных обстоятельствах, могла воспользоваться этими запасами. Теперь американцы настаивают, чтобы Тель-Авив не препятствовал снабжению снарядами Киева.

До недавнего времени Израиль, отмечает газета, последовательно отказывался поставлять оружие Украине из-за боязни испортить отношения с Москвой. В том числе выражал обеспокоенность тем, что если Пентагон начнет передавать ВСУ свои боеприпасы, складированные на израильской территории, это может выглядеть как причастность Тель-Авива к вооружению Киева. Но американцы сумели «убедить» израильтян, в том числе пообещав восполнить изымаемые у них запасы снарядов. По словам израильских и американских официальных лиц, утверждает The New York Times, около половины из 300 000 боеприпасов, предназначенных для Украины, уже отправлены из Израиля в Европу и будут доставлены на Украину через Польшу.

Можно только догадываться, какое давление оказали американцы на израильтян, чтобы те «поступились своими принципами» - поддерживать нормальные отношения с Москвой, у которой, в свою очередь, весьма тесные отношения с арабскими странами, что так важно для Израиля, живущего в недружественном окружении. Логика тут проста и очевидна: если Тель-Авив втягивается во враждебную России деятельность - а поставки украинской армии боеприпасов, пусть и американских, но находящихся в распоряжении израильтян, это как раз тот случай, - то Москве есть чем ответить. Почему, например, не поспособствовать укреплению вооруженных сил соседей Израиля, вынашивающих по отношению к нему весьма недружественные планы?

Понятно, что США оказались в непростой ситуации - пообещав давать Украине столько оружия, «сколько потребуется», они пытаются держать слово. Но это становится делать все труднее: как пишет The New York Times, украинская армия использует около 90 000 артиллерийских снарядов в месяц, что примерно в два раза превышает объем их производства в Соединенных Штатах и странах Европы вместе взятых. Вот и приходится «скрести по сусекам» в третьих странах. А если эти страны уклоняются от прямого участия в антироссийском альянсе Запада, то аргументы у США есть очень весомые. И приходится Израилю крутиться между Вашингтоном, своим главным военным союзником, и Москвой, важнейшим политическим партнером.

Сложившаяся ситуация очень четко подтверждает главный принцип подхода США к конфликту на Украине: чем хуже, тем лучше. Борьбу «до последнего украинца», которая должна обескровить Россию, надо вести, прежде всего, за счет союзников. Пусть они и сопротивляются, считая, что тем самым навредят сами себе. Втянуть их в существующий конфликт, сделав уязвимыми в потенциальных новых конфликтах в их регионах - самое то, что надо. Конфликтуют все! А Вашингтон - только концертмейстер.

В статье The New York Times говорится и о другом «привлеченном» - Южной Корее. Ее боеприпасы тоже используются для поддержания огневой мощи ВСУ, пусть пока за счет того, что южнокорейские снаряды пополняют арсеналы европейских стран, уже передавших на Украину свои запасы. Но ведь уже сколько раз и на весьма высоком уровне было сказано: Сеулу ой как стоит подумать, надо ли ему «подписываться» за Украину, когда товарищи из Пхеньяна жаждут крепить свою военную мощь для борьбы со своими врагами. Может, и им Москва в случае чего поможет?

Но и тут в выигрыше окажется Вашингтон. Полыхнет в новом регионе - красота! Вот тогда-то и станет всем ясно, что в мире правит тот, кто способен подкручивать фитили кровавых конфликтов в любой точке Земного шара. Похоже, американцы уверены, что керосина у них на всех хватит. Хотя первые сбои уже налицо…