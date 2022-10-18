Hyundai уходит из России? Какое будущее выберет концерн

Руководство Hyundai Motor рассматривает возможность сворачивания бизнеса Фото: EAST NEWS

О том, что руководство концерна Hyundai сейчас принимает непростое решение в отношении России, сообщило южнокорейское издание Dong-a Ilbo. Ссылаясь на собственные источники, оно пишет, что рассматривается возможность продажи завода«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

О том, с какими проблемами столкнулся концерн в России, и насколько вероятен его уход, рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:

Корейцы тоже уходят. О таком варианте я уже говорил, но вот сегодня сеульская газета Тона Ильбо написала, что руководство Hyundai Motor рассматривает возможность сворачивания бизнеса. Если не полностью, то вполне возможна продажа завода Hyundai в Петербурге, где выпускают (выпускали) Солярисы, Рио и Крету.

У российского офиса Hyundai Motor нет возможности вести нормальный бизнес, поскольку даже транзакции между московским подразделением и головным офисом в Сеуле сейчас невозможны из-за санкций.

Производство стоит, машины практически не продаются, Автотор сейчас занят своими новыми проектами, а сотрудникам приходится выплачивать зарплату согласно Трудовому кодексу, нужно содержать завод, который ничего не производит – оплачивать электричество, воду, платить налоги…

Словом, корейцы на распутье: нормально работать невозможно, а бросить вложенные в Россию деньги жалко. Вместе Hyundai и Kia держали пятую часть нашего рынка новых автомобилей. Если они уйдут, это в значительной степени повлияет на наш рынок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Машины с пробегом из Китая – спрос на них наверняка будет

Возможно, скоро на российском вторичном авторынке появятся и такие экземпляры (подробнее)

Прекращение производства – это уход или отступление

В течение сентября два автопроизводителя заявили о закрытии своих заводов в России (подробнее)