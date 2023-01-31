Первое видео Николая Дроздова из больницы: Выглядит бодро, улыбается

Николай Дроздов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На минувшей неделе 85-летний Николай Николаевич Дроздов попал в больницу с множественными переломами ребер. Травму легендарный телеведущий получил у своего дома. Вышел из машины, поскользнулся и упал.

Друзья переживают за здоровье Дроздова. Навещать врачи его пока не разрешают, поэтому общение пока только по видеозвонкам.

- Дроздов-мой кум. Он для нашей семьи, можно сказать, родственник, - делится с KP.RU знаменитый художник Никас Сафронов. - Вчера созвонился с Николаем Николаевичем, чувствует он себя намного лучше, аппетит хороший. Мы созванивались по видеосвязи, Дроздов улыбался.

К счастью, после падения сотрясения у него нет, только переломы. Николай Николаевич лежит под неусыпным контролем врачей и личной помощницы. Лежит в больнице с комфортом-одноместная палата и хороший уход. Думаю, в скором времени поправится, лечение идет по плану, - рассказал «КП» Никас Сафронов и показал нашим читателям первые кадры Николая Дроздова из больницы.

На видео из клиники Николай Николаевич, чтобы рассмотреть Никаса на экране своего смартфона, надел две пары очков.

Телеведущий выглядит бодро, улыбается.

Напомним: ранее супруга Николая Дроздова – Татьяна рассказала KP.RU о лечении телеведущего

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85-летний Николай Николаевич Дроздов сейчас в столичной больнице с серьезными переломами. Ранее информацию о самочувствии легендарного телеведущего, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ сообщали его друзья. Нам удалось поговорить с самым близким человеком Николая Николаевича (подробности)