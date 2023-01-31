Жена переживает за Николая Дроздова: «Одно ребро повредило легкие. Травма тяжелая»

Жена Николая Дроздова сообщила KP.RU, как легендарный телеведущий получил травму и почему его открепили от поликлиники Фото: Евгения ГУСЕВА

85-летний Николай Николаевич Дроздов сейчас в столичной больнице с серьезными переломами. Ранее информацию о самочувствии легендарного телеведущего, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ сообщали его друзья. Нам удалось поговорить с самым близким человеком Николая Николаевича. Николай Дроздов счастлив в браке с супругой Татьяной более 40 лет. Татьяна Петровна Дроздова рассказала KP.RU о состоянии Николая Николаевича.

- Сообщалось сначала, что сломано семь ребер, потом восемь. Как сейчас состояние Николая Николаевича? Может ли он вставать, ходить?

- Сломано семь ребер, одно ребро повредило легкие. Поэтому сейчас и дыхательные упражнения тоже надо делать. Николай Николаевич лежит в больнице, проходит лечение уже вторую неделю. Сейчас ему получше. С ним в палате находится и ухаживает за ним младшая дочка Лена – потом мы с ней поменяемся. Я пока дома с внуками. Дочь туда госпитализировалась, чтобы помогать. При переломе ребер гипс не ставят, ребра должны срастись, но на это нужно время. Николаю Николаевичу можно вставать. Пока большей частью сидит. Ходит сам – но дочка следит, чтобы не дай Бог не упал. Я была у него вчера. Так как в больнице карантин, то пускают после того, как сдашь ПЦР.

- Николай Николаевич оптимист. Какой сейчас настрой?

- Он всегда у нас оптимист. Сейчас есть слабость - сами понимаете, что травма тяжелая. Но старается – он в хорошем настроении. Конечно, обидно, что так случилось…

- Как так случилось?

- Я вызвала Николаю Николаевичу такси, чтобы он поехал на работу в МГУ. Было утро, мой день рождения, я ему говорю: «Хоть сегодня не ходи, у меня день рождения…» А он ни в какую – первый рабочий день нового года, мне нужно ехать на работу. Он такой обязательный… И при подходе к машине он поскользнулся и упал – там просто ледяные горки были, лед везде. Знаете, у меня накипело! Потому я вам изливаю душу: я Николая Николаевичу много раз говорила, чтобы он увольнялся с работы из МГУ. Там такое отношение… К примеру, сейчас – даже никто оттуда не позвонил и не спросил: как он себя чувствует. Странно: он там работал, помогал - за кого-то лекции читал; завкафедрой его просила - чтобы он ходил к начальству что-то просил… Он уже писал заявления ни один раз – хотел уволиться, а ему не подписывали – завкафедрой уговаривает его остаться, потому что ей выгодно чтобы он там работал.

- Николай Николаевич - авторитетный грамотный специалист. Видимо поэтому.

- Да-да. Он и добрый. Что-то надо выбить, пойти к начальству – к нему обращаются… Я уже ей (завкафедрой) тоже звонила, просила: «Ну отпустите вы его, отпустите…» Отвечает – «ему нравится сюда ходить». Ну может быть ему и нравится: быть среди людей, общаться. Но какая ведь там еще лестница огромная в МГУ! (Татьяна Петровна переживает, что в силу возраста муж может оступиться и упасть на лестнице или на улице из-за гололеда – прим. Авт.). Потому и говорю постоянно: уволься и ходи, когда сам захочешь, чтобы не было обязаловки. Он считается профессором-консультантом. Зарплата мизерная…

- Понятно, что в таком возрасте, тем более в гололед нужен сопровождающий. Из МГУ не присылали машину?

- Я сама вызывала такси. Он ездил за свой счет туда всегда. Обычно если Николай Николаевич где-то читает лекции, то за ним приезжают, его сопровождают, несут ему рюкзак, привозят обратно. А в МГУ он едет на свой страх и риск, и поднимается по этой огромной лестнице…

- Какие-то планы сорвались из-за госпитализации?

- Лекция у него была запланирована (ученый читает научно-популярные лекции на разных площадках столицы – прим. Авт.). Сразу как Николай Николаевич упал: говорю - звони и отказывайся.

- Лекция в Москве?

- Да. Я уже прошу, чтобы никуда не ездил – все-таки в поездах уже тяжело одному в дальнюю дорогу... Только в Москве. Если предложат – то смотри удобно или нет.

- Какая-то помощь нужна?

- Друзья звонят – все предлагают помощь. Лекарства или довезти на машине если нужно. Знакомый предлагает фермерский костный бульон. Спасибо всем. Нужно сейчас время на восстановление и забота родственников. Сколько продержат в больнице не известно пока – может еще неделю. Есть правда одна проблема. Звонил вчера Никас Сафронов и я его попросила помочь: если можно прикрепить Николая Николаевича к поликлинике.

- Как так получилось, что Николай Николаевич не прикреплен к поликлинике?

- Его выписали оттуда. Не знаю почему. Посмотрели, что 85 лет какому-то Дроздову, а к врачам не ходит: может быть, решили, что он умер - вот и открепили? Но почему не предупредили? Хотя бы позвонили и спросили, телефон ведь есть. Когда я захотела его записать на прием к доктору, то уже не смогла. Мы живем не по месту прописки, но много лет были прикреплены к большому и хорошему диагностическому центру №1 на улице Миклухо-Маклая. Он рядом с домом, я хожу туда – и до сих пор там числюсь. Переживаю, что сейчас Николая Николаевича выпишут, скажут под наблюдение врача: а какого врача, если он не прикреплен к поликлинике? Хотелось бы, чтобы его прикрепили к нашему диагностическому центру у дома, а если не получится – то к другой поликлинике.

- После такой травмы хорошо бы и на реабилитацию - в санаторий или специализированный центр…

- Подумаем. Надо такой санаторий, чтобы не просто отдыхать, а с восстановлением. Есть у нас в ближнем Подмосковье хороший центр от института ревматологии, мы там уже два раза с Николаем Николаевичем лежали. Там хорошо. И различные тренажеры есть, и бассейн. Если получится, если Николая Николаевича туда положат – было бы хорошо. И я с ним должна ехать – помогать ему.

- Непослушный у вас Николай Николаевич! Сил и здоровья всей вашей семье. Передавайте пожелания скорейшего выздоровления Николаю Николаевичу.

- Спасибо, я передам Николаю Николаевичу.