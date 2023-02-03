Русские мигранты в шоке от Турции: драконовские налоги, бешеная инфляция и медицина без «скорой»

Еще один сюрприз для русских - турецкий шоппинг. Стихийных точек здесь куда больше, чем сияющих моллов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для большинства россиян, которые ни разу не были за границей (а таких по последним соцопросам около 70%), отъезд соотечественников порой окутан романтизмом. В сторону забугорья мы посматриваем с изрядной долей комплексов: мол, мы народ скромный, небогатый, к лишеньям привыкший. А вот ТАМ живут же люди! Деревья выше, трава зеленее и сплошь капиталистическое счастье.

Но в той же Турции, которая с первых дней выбилась в лидеры по российским переселенцам, реальная жизнь – далеко не разрекламированный «ол инклюзив». Оказывается, многих привычных для россиян благ цивилизации здесь попросту нет, а то, что мы привыкли считать большими проблемами, для турков – не более, чем статистическая погрешность. «Комсомольская правда» пообщалась с нашими переселенцами и узнала, чем так непривычен для нашего брата турецкий быт, и в чем он проигрывает российскому.

ИНФЛЯЦИЯ И НЕСТАБИЛЬНАЯ ВАЛЮТА

Тех, кто возмущается ростом в цен в России, точно отрезвит турецкая инфляция, которая то и дело подбирается к отметке 80% (например, это касается платежек за ЖКУ), а на продукты – и все 100%. А вот официальные цифры: инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94%, а в Турции - 64,27%. И то, этими показателями власти рапортовали бодро: мол, худшие прогнозы не подтвердились.

Остается лишь с грустью наблюдать, как товары в Турции дорожают за год почти вдвое. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Валюта в Турции тоже неуравновешенная: местная лира скачет, как на американских горках. Если в начале года один доллар стоил 13 лир, то в конце прочно зафиксировался на отметке в 19, то есть вырос почти в 1,5 раза. Это как если бы в России бакс за год поднялся с 70 до 105 рублей. Кстати, порой такие скачки в Турции занимают считанные недели. Когда заплата в лирах за пару месяцев обесценивается на треть – для местных уже привычное явление. Поэтому работа за чаевые порой выгоднее работы за зарплату, и такая профессия, как чистильщик обуви, здесь до сих пор популярна.

"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" И ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Да, вызвать неотложку в Турции, в отличие от России, практически невозможно. В теории она есть, но машин катастрофически мало и выезжают они лишь на самые критичные вызовы. То есть, если оператор решит, что ваш случай под это не подпадает, машину к вам не пришлют. Поэтому, если прихватило, турецкие граждане едет в больницу сами, например, на такси (об этом квесте чуть ниже).

Чистильщики обуви, сборщики мусора - турки привыкли к любой работе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Врачи здесь тоже не похожи на наших: на приеме вы не увидите ни белых халатов, ни бахил, ни медицинских шапочек. А такой практики, как вызов бесплатного участкового врача на дом, в Турецкой Республике вообще не предусмотрено.

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ И ДОСТАВКА

Пару кликов в телефоне, чтобы заказать на дом еду, одежду, подарки или внезапно закончившиеся ватные палочки, россияне с размахом освоили еще в пандемию. Доставка бесконтактная, до двери или до пункта выдачи в пяти минутах от дома; бесплатная при заказе от 2000 или для новых пользователей; в течение часа или к определенному времени; за бонусы или вообще в рассрочку - да, разбаловали нас многочисленные сервисы.

Но в Турции от привычки чуть что хвататься за телефон наши люди отвыкают быстро. Доставка из магазинов и ресторанов здесь весьма скудная и нерасторопная, конкуренция практически нулевая. А за заказы из-за границы, например, с того же Али Экспресс, придется уплатить таможенную пошлину (20%), потребительский налог (18-20%), НДС, таможенные и гербовые сборы… В итоге ценник возрастет в 1,5 раза. Это касается вообще любых товаров, ввезенных из-за рубежа.

Одна из сотен барахолок на улицах Стамбула. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

В Турции столько дыма, что, кажется, смолят даже котики (эти здесь вообще короли улиц). Пока наши люди, вымуштрованные законом о запрете курения, будут крутить головой в поисках веранды, местные спокойно затянутся сигареткой даже в закрытом помещении или, того хуже, на детской площадке. Да, чтобы чужой дядя не дымил в сторону вашего ребенка, его об этом придется попросить: большинство турков об этом даже не задумаются.

Кстати, электронные сигареты, системы нагревания табака и прочие курительные ноу-хау в Турции запрещены законом.

ТАКСИ

Поставить локацию, выбрать тариф и через пару минут увидеть в приложении мчащую к тебе желтую машинку - этот простой сервис избавил россиян от переплат и вычистил регионы от бомбил (к явному неудовольствию последних). Но с Турцией подобных чудес не случилось. Одно-единственное приложение здесь работает всего в паре городов, включая Стамбул. И то, стамбульские таксисты на ваши вызовы чихать хотели: будет хоть десять машин стоять у вас под носом, ни одна не откликнется - водители едут исключительно по своей таксе в 1,5 – 2 раза выше. И запросто пьют чай во время вождения.

Таксисты запросто пьют чай за рулем. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ну а в остальных городах такси вызывают кнопками на пальмах и столбах, похожими на кнопки для переключения светофора: в этот момент сигнал поступает оператору, а от него - по рации водителям. Нажал и жди - авось, кто-то приедет (но это не точно).

Кстати, прокат велосипедов и самокатов, который у нас на каждом углу, в Турции – явление крайне редкое.

Турецкий сервис вызова такси. Фото: Алена МАРТЫНОВА

СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА

После российского вай-фая, который летает даже в метро, кажется, что турецкие провайдеры забыли перелистнуть календарь. Интернет в Турции зачастую с трудом дотягивает до уровня нашей глубинки: висит, отваливается, еле-еле тянет видео. И это не наговоры: по данным сервиса Speedtest, Россия в рейтинге стран по скорости широкополосного интернета в 2022 году занимает 53-ю строчку, а Турция – только 105-ю, уступая по показателям почти в 2,5 раза. При этом российская «паутина» дешевле примерно на треть. Мобильный интернет в Турции пошустрее стационарного, но сим-карты, в отличие от российских, платные: около 10 евро.

Бездомные в стамбульском метро - обычное явление. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ И ТЕХНИКУ

Диковинка для нашего человека в Турции – «игрушечные» машинки, на которых местные – хоть подростки, хоть женщины в хиджабах рассекают в потоке машин. Всевозможные «табуретки на колесах», которые в случае дождя дополняются полиэтиленовым мешком с «дверками» на одежных замках, здесь главное средство передвижения. А вот авто – настоящая роскошь, позволить себе которую могут лишь избранные. Турция неоднократно возглавляла рейтинг стран с самыми дорогими машинами, и все потому, что по местным законам покупателя облагают драконовскими сборами: вместе с транспортным налогом, НДС и таможенными платежами ценник на «ласточку» вырастает втрое (!). Один автомобиль по цене трех – как вам такая акция?

"Игрушечные" машинки в Турции - самые ходовые. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, те же неадекватные цены здесь на мобильники, планшеты, приставки и компьютеры. А для хитрецов, которые ввозят айфон из-за рубежа, предусмотрена ловушка: при скрещивании с местной симкой аппарат блокируется. До тех пор, пока не заплатишь специальный налог за разблокировку – около 25 тысяч рублей. Так изящно и бескомпромиссно власти стимулируют продажу техники в стране.

БАНКОВСКИЙ СЕРВИС

Кредитку, которую вежливые банковские служащие привозили к вам домой по нажатию кнопки в приложении или - о чудеса! - выпускали виртуально, наши понаехавшие тоже вспоминают с ностальгией. Оформить кредитную карточку в Турции - целая проблема. Шесть походов в банк и месяц ожидания - вполне реальный сюжет. За это время вашу заявку несколько раз потеряют, потребуют заново поставить подпись и не смогут выдать карту, потому что менеджер ушел в отпуск. Боже, храни российский сервис!

В дождь "авто" обрастают полиэтиленовой крышей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, будьте готовы к тому, что по выходным ни банки, ни аптеки, ни почта в Турции не работают: жизнь здесь замирает до понедельника. И даже переводы денег в приложениях большинства банков в субботу-воскресенье сделать невозможно (!).

КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ ЗАКОН

К этому наши люди на турецких берегах не могут привыкнуть и через 10 лет. Никаких четких правил игры здесь нет. Если в один и тот же банк придут два разных человека, условия для них будут совершенно разные: одному откроют карту бесплатно, другому – с комиссией; с одного не попросят депозит, другого заставят положить на счет 5000 баксов. И так во всем и везде, включая госструктуры.

Сейчас, когда русских массово изгоняют из Турции, отказывая в ВНЖ, многие заранее пробуют узнать штрафы на границе за незаконное пребывание в стране. Но ни одной точной цифры вам не скажут даже чиновники, потому что в Турции всё решается здесь и сейчас, как карта ляжет – вот такая суровая проверка на фарт.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Впрочем, насчет Турции у русских уже сформировался свой черный юмор: мол, если жить здесь вам плохо, то умирать – очень даже ничего. Дело в том, что по местным законам, если иностранец хотел быть погребенным на турецкой земле или у родственников нет возможности перевезти тело в Россию, покойного захоронят совершенно бесплатно. Государство оплатит транспорт для перевозки тела и родственников, место на кладбище для иностранцев, копку могилы и само захоронение. Также мэрия выделяют палатки для гостей, так как в Турции не принято устраивать пышные поминки: вместо этого гости собираются на улице на улице около дома в палатках, пьют чай.