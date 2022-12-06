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Общество6 декабря 2022 10:04

«Турецкий рай» для сбежавших россиян превратился в чистилище: девушек забивают камнями, мужчинам приходится работать на украинцев

Корреспондент KP.RU отправилась на турецкий берег, куда после сентябрьских событий ломанулись десятки тысяч наших соотечественников
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Русские очереди за деньгами в Аланье. Если в России надо было просто дойти до банкомата, в Турции приходится отстоять в кассу несколько часов.

Русские очереди за деньгами в Аланье. Если в России надо было просто дойти до банкомата, в Турции приходится отстоять в кассу несколько часов.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВСТРЕТИЛИСЬ РУССКИЙ, ЕВРОПЕЕЦ И УКРАИНЕЦ

С первых же дней после объявления частичной мобилизации Турция вырвалась в лидеры по количеству наших переселенцев. И даже спустя два с лишним месяца, когда военкоматы уже прекратили рассылать повестки, турецкий ажиотаж не спадает, что ощущается с первых шагов. Так, на выходе из аэропорта Анталии народ встречает длинный ряд стоек туроператоров и забитая автобусами парковка. Многие едут сюда по самой дешевой путевке и первое время кантуются в отелях, определяясь, где да как жить дальше. Цена за перелет и проживание от туроператоров зачастую выходит даже ниже, чем самому брать авиабилеты.

Рейсы из России в Турцию по-прежнему битком. Народ едет с детьми, животными и тюками со скарбом.

Рейсы из России в Турцию по-прежнему битком. Народ едет с детьми, животными и тюками со скарбом.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Похоже, в этом году пик сезона не закончится, - то ли радовался, то ли жаловался сотрудник на стойке известной компании. - Обычно в это время мы только вип-клиентов встречали: европейских пенсионеров, которые тут каждую зиму экономят на коммуналке, да туристов, желающих со скидками понежиться в СПА. Пригоняли две-три машины в день, пара часов - и свободны. А теперь вон какая вереница автобусов, и стоим до самого вечера. В этом году, как в анекдоте, здесь встретились мерзнущие европейцы, бегущие из страны украинцы да русские, испугавшиеся мобилизации. И сидят здесь все вместе, пока большие начальники решают большие вопросы...

Туроператоры весь год работают на пике сезона.

Туроператоры весь год работают на пике сезона.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЛОВУШКА ДЛЯ РУССО ТУРИСТО

Наши "первоходы", которые в Турции не были совсем или отдыхали по типу "всё включено", сегодня штурмуют маленькие города: миллионники с глубинным турецким населением для них слишком опасны и непонятны. На английском (и тем более, русском) здесь не говорят, все вывески - абра-кадабра, плюс мусульманский менталитет. Так наш эмигрант, который для турков всегда остаётся туристом, попадает в первую ловушку: не знаешь языка и местных традиций - будь добр, переплачивай. Маленькие туристические городки из-за русского прилива задрали цены на жилье в 10 (!) раз: что пару лет назад сдавали за 100 баксов в месяц, теперь стартует от 1000.

Но в дешёвых локациях русскому человеку вовек не разобраться. Вот, например, Мерсин - крупный промышленный город на юго-востоке страны, растянувшийся вдоль моря аж на 100 километров, представляет собой сборную солянку из разных по менталитету и традициям районов. В некоторые из них, где обосновались сирийцы, даже турки боятся соваться, а страшилки о русских девушках, которых из-за коротких шортиков закидали камнями, наш народ передает из уст в уста.

Продукты в Турции стоят дешевле. Например, экзотическая рыба - от 500 рублей за килограмм.

Продукты в Турции стоят дешевле. Например, экзотическая рыба - от 500 рублей за килограмм.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Не убили, конечно, но покалечили: одна девчонка вся синяя в больницу попала, - пересказывал мне уехавший от мобилизации "новый русский турок" по имени Дмитрий, рентгеновским взглядом сканируя мои шорты. - И главное, этим извергам ведь ничего не будет. Девки, если в полицию обратятся, еще и виноваты останутся, что оскорбили мусульманскую культуру (что, конечно, домыслы. - Ред.).

НЕУДАЧНОЕ РАНДЕВУ

Так главной русской точкой на карте Турции стала Аланья - курортный городок на берегу Средиземного моря. Во-первых, многим это место известно: в округе масса отелей с "ол инклюзив", где наш турист уже бывал. Во-вторых, мягкий климат - пожалуй, лучший в стране: бухта окружена высокими горами, купаются здесь вплоть до декабря. Ну и в третьих, еще до спецоперации здесь обосновалась огромная русскоязычная община.

Русскому человеку Аланья напоминает Геленджик. Разве что на крышах у практичных турков - солнечные батареи да емкости с водой, которая так нагревается.

Русскому человеку Аланья напоминает Геленджик. Разве что на крышах у практичных турков - солнечные батареи да емкости с водой, которая так нагревается.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Всего в городе 350 тысяч жителей. А сейчас приехало около 55 тысяч иностранцев, половина из них - русские, - рассказал мэр города Адем Мурат Юджель журналисту и автору хитовой фразы "скандалы, интриги, расследования" Глебу Пьяных (он на турецкий берег перебрался еще весной-2022. - Ред.).

Впрочем, цифра в 25-30 тысяч русских - не предел, ведь чиновники знают лишь о тех, кто как-то проявился. Например, подал документы на вид на жительство - по местному, икамет. А сколько еще народу живет без всяких потуг на гражданство? Тем более, что в Турции руссо туристо можно легально пребывать до трех месяцев.

Справляется ли Аланья с таким наплывом? Похоже, что нет. Например, очереди на рандеву (так романтично здесь называют собеседование с чиновниками по поводу ВНЖ) забиты на два месяца вперед. И в икамете сейчас массово отказывают: столько новых жителей городу просто не нужно.

Котики в Турции - хозяева жизни.

Котики в Турции - хозяева жизни.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

НОВЫХ РУССКИХ ДУРЯТ СТАРЫЕ

Нашим айтишникам, как и любым другим дистанционщикам, жаловаться грех: сиди на солнышке, работу работай - даже глубокой зимой температура в Аланье редко опускается ниже 13-15 градусов. А вот тем, кто трудится руками, приходится несладко.

- Мы переехали за два месяца до мобилизации, как почуяли, - сходу познакомился со мной татарин Равиль, перебравшийся в Турцию из Уфы. С ним мы ехали на автобусе из Анталии в Аланью, и всю дорогу мой попутчик что-то затирал смурному водителю-турку, уверенный, что тот его понимает. - Мне норм, языкового барьера нет, наш татарский - почти их турецкий. Получил ВНЖ, устроился на стройку. Платят, чертяки, мало, а у нас с женой трое детей, средний сын - в пятом классе. Пришлось отдать его тут в русскоязычную школу, которую держат наши соотечественники: 19 тысяч лир в месяц (около 74 тысяч рублей. - Ред.) - как тебе такое? Еле-еле сговорились на 10 тысяч. Сразу предупреждаю: тут старые русские так и норовят ободрать новых, кругом обман и спекуляция. Хуже турков! Нам, например, ВНЖ делали наши ребята-азербайджанцы. Думаешь, скидку дали? Как бы не так, нагрели по полной...

Хлеб Borodinskiy и Pryaniki - в магазинах появились стойки с продуктами для русских.

Хлеб Borodinskiy и Pryaniki - в магазинах появились стойки с продуктами для русских.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Обеспечивать семью Равилю помогает старшая дочь: 15-летняя девчонка, только-только окончив девятый класс, устроилась на работу: готовит обеды двоим платежеспособным дядькам, бежавшим от мобилизации. Зарплата - 4000 лир в месяц (ок. 14 тысяч рублей).

10 ТЫСЯЧ БАКСОВ ЗА ЗДРАСЬТЕ

Вакансий для русских тут, и правда, немного: няни, помощники по хозяйству, репетиторы, мастера маникюра... Причем, без оформления. По турецким законам, на одного иностранца, которого предприниматель берет на работу, он должен устроить сверху пять (!) турков. Вот и получается, что заработать русским, пусть и нелегально, дают такие же русские, только побогаче. Или... украинцы.

- Беженцы с Украины получают не туристический ВНЖ, как россияне, а гуманитарный: он дается на два года, и главный бонус в том, что отказать власти не могут, - поделилась со мной местный иммиграционный консультант Наталья. - "Гуманитарка" сама по себе не дает разрешения здесь работать, но сейчас на это закрывают глаза. Украинцы открывают какие-то фирмы, например, агентства недвижимости, и берут русских на работу: знаю такие примеры. Думаю, это обычный расчет: русских клиентов много, их надо искать и зарабатывать на комиссии.

Турецкая "улица Никольская" в разы скромнее, чем в Москве.

Турецкая "улица Никольская" в разы скромнее, чем в Москве.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вот, как, например, это выглядит: платежеспособная семья - мама-папа-ребенок - снимает квартиру с двумя спальнями. В среднем, это стоит 1300 долларов. Такую же сумму агентство берет себе за то, что подыскало жильё. Квартиры разбирают, не думая, как горячие пирожки. Так что бизнес получается непыльный. Одна-две встречи - и деньги в кармане.

Чтобы получить ВНЖ в Турции, придется купить квартиру стоимостью от 400 тысяч долларов. Впрочем, икамет на полгода дают и на основании договора аренды квартиры. Но и это недёшево: в большинстве случаев придется внести сразу 8 (!) платежей: взнос за полгода вперед, комиссию агентству и депозит (его возвращают при выселении). Если считать по 1300, получается сходу 10 тысяч баксов за здрасьте. А еще приезжие в Турции платят налоги даже за арендованную квартиру. И даже дети (!).

В ГОРОДЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ НАЛИЧКА

Расплатиться в Турции - еще одна головная боль для нашего брата. Российские Visa и Mastercard здесь просто кусок пластика: несколько месяцев назад их перестали принимать. Чтобы оформить турецкую карту, в банках требуют депозит - 3000 -5000 долларов плюс целую пачку документов, включая икамет. Поэтому путь у русского эмигранта один: на ПТТ - так здесь называют центральный офис почты, где без комиссии через рублевый перевод в популярной платежной системе выдают баксы, евро и местные лиры.

Опальные звезды едут с гастролями в Турцию. Вот, например, афиша литературного вечера с писателем-иноагентом Виктором Шендеровичем.

Опальные звезды едут с гастролями в Турцию. Вот, например, афиша литературного вечера с писателем-иноагентом Виктором Шендеровичем.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В каждом городе всего одна такая точка, поэтому с наплывом русских в Аланье очереди на ПТТ выстроились на десятки метров. Крики, ругань, всюду лезут хитрецы, которым "только спросить", а начальник почты, словно шериф, разгуливает по этажам с револьвером в кобуре, то и дело угрожая закрыть отделение, если глупый народ не выстроится гуськом. Да, "Почта России" после такого покажется раем...

- В час пик тут можно простоять и три, и четыре часа, а в последний момент услышать: "Туркиш лира финиш! Лир нет!", - жалуется постоянный обитатель ПТТ Алексей из Краснодара. - Наличку каждое утро привозят мешками, но к обеду русские уже всё сметают. Говорят, и в банкоматах те же проблемы. Из города выносят все деньги, сколько не привези.

КНОПКА ТАКСИ НА ПАЛЬМАХ И СЛАБЫЙ ИНТЕРНЕТ

Отношение к русским в Турции внешне доброжелательное. А если платишь бакшиш (чаевые), даже самый угрюмый турок расплывется в улыбке: "Май френд!". Но копни поглубже - и тут же столкнёшься с массой препон.

- Без икамета здесь как без рук, - объяснил мне столичный айтишник, который битый месяц собирает документы для ВНЖ. - А получить его - тот еще квест. Например, хотел я с семьей поселиться в Махмутларе - русском районе Аланьи. Так турки что сделали? Взяли и позакрывали кучу районов в стране, в том числе Махмутлар, для вида на жительство. Мол, где проживает более 20% иностранцев, могут селиться теперь только турки. А без номера ВНЖ даже банальную доставку товаров не оформишь.

Тем, кто привык к московскому уровню сервиса, здесь приходится поумерить аппетиты. Гурманы страдают от бешеных цен на европейские вина (а турецкое вино "похоже на пойло"), курящие - от отсутствия электронных сигарет и систем нагревания табака: эти ноу-хау в Турции запрещены. Приложения такси в Аланье нет: машину вызывают, нажимая специальные кнопки на столбах да пальмах, похожие на российские кнопки для переключения сигнала светофора. Домашний вай-фай иностранцам без ВНЖ опять же не оформляют, а если повезло снять квартиру с роутером, он еле-еле потянет на 3G, как в какой-нибудь российской глубинке.

Кнопка такси на пальмах - местный "аналог" нашим приложениям такси.

Кнопка такси на пальмах - местный "аналог" нашим приложениям такси.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сим-карту без икамета можно получить лишь туристическую, с очень невыгодным тарифом: безлимитный интернет отсутствует как вид. Кстати, ввезенные в страну российские телефоны через четыре месяца в Турции превращаются в "тыкву": их блокируют, пока не заплатишь за растаможку около 8 тысяч рублей. А если растамаживать автомобиль, придется выложить от 50% до 150% от его стоимости...

- Так что не надо питать иллюзий о райской жизни на турецком берегу. Везде в мире русских ждут только с большими деньгами, и Турция не исключение, - уверена иммиграционный консультант Наташа. - Поэтому очень многие переселенцы этого года помыкались-помыкались да и вернулись обратно: закончились финансы. Кто побогаче, едет из Турции в другие страны. Мол, толку тут оставаться: турецкий язык - не английский, за границей не пригодится, а местный паспорт особых привилегий для путешествий по миру не дает. Если честно, я и сама тут 10 лет - вышла замуж за турка, выучила язык, родила детей, а к местной культуре так и не привыкла. И даже порой завидую россиянам, которым отказывают в ВНЖ. Люди домой едут...

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ