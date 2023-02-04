Летят уже два зонда: Воздушные шары резко усилили накал отношений США и Китая

Первый аэростат наделал много шума в США Фото: REUTERS

В Пентагоне подтвердили, что обнаружили еще один воздушный зонд, который летит сейчас в небе над Латинской Америкой.

Первый аэростат наделал много шума в США. Он появился еще в четверг - пересёк северную часть Тихого океана, пролетел над Аляской, потом над диким западом Канады и снова над территорией США. "Китайский воздушный шар-шпион" пролетел также над штатом Монтана — там находятся шахты с ядерными боеголовками..

И уже несколько дней между Пентагоном и Белым домом идут споры о необходимости сбить его, но до сих пор из-за потенциальных рисков осложнений отношений между Вашингтоном и Пекином этого пока не сделано.

Из-за этого Байдена, считающего, что «шар не нужно сбивать до тех пор, пока он не представляет угрозы для людей на земле», подвергают острой критике. Даже несмотря на то, американцы решили отложить планировавшийся в Поднебесную рабочий визит главы Госдепа Энтони Блинкена. Кстати, последний раз американский госсекретарь приезжал в Пекин шесть лет назад. И запланированный в этот раз визит - пока под большим вопросом.

Пока же ряд подразделений ВВС США, расквартированных вдоль траектории полета зонда, приведены в состояние боевой готовности на случай получения приказа о его ликвидации. Особое беспокойство у американцев вызывает прогноз метеорологов, согласно которому уже завтра зонд сможет достигнуть территорий двух штатов – Северной и Южной Каролин – и пролететь над несколькими секретными ракетными базами.

Китайский МИД распространил заявление, согласно которому парящий в американском небе шар является «дирижаблем сугубо гражданского назначения, используемым для исследовательских, в основном, метеорологических целей, имеющим ограниченные возможности управления и сбившегося с запланированного курса под действием сильных ветров». В Пекине выразили решительный протест в связи с тем, что в Америке воспользовались этим инцидентом, дабы «оклеветать и подвергнуть нападкам КНР».

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