Китай заявил США о неприемлемости спекуляций из-за ситуации с аэростатом

Китай призвал США избегать ошибочных суждений в отношении Пекина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай считает неприемлемыми спекуляции на фоне обнаружения на территории Соединенных Штатов аэростата. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в беседе с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Слова политика приводит МИД КНР.

Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдаем международное право, Пекин не приемлет никаких необоснованных спекуляций и шумихи", - подчеркнул Ван И, призвав избегать ошибочных суждений в отношении Пекина.

В МИД Китая добавили, что инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами, Вашингтон использовал для дискредитации КНР.

Напомним, китайское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением о том, что замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. В связи с этим Пекин выразил сожаления за то, что он оказался над территорией Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные последние несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США. По его словам, шпионский аппарат может принадлежать Китаю, в связи с чем Белый дом уже связался с руководством КНР.