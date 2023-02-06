Вопрос дня: Что для вас патриотическая песня?

Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов исполняют песню, которая стала самым драматическим моментом фильма «Белорусский вокзал». Фото: РИА Новости

Сергей Гончаров, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Я сегодня не вижу композиторов, которые могли бы такого уровня песни создавать, чтобы дрожь пробирала, как, например, из «Белорусского вокзала». Единственный, чье исполнение мне сейчас нравится, это Shaman. Слушаешь «Я - русский» - чувствуешь, что поет душой и понимает, о чем поет. Но нового Марка Бернеса и новых «Журавлей» что-то не вижу.

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- Про патриотизм замечательный артист Михаил Ножкин говорил: это когда вы передаете детям страну не хуже, чем вам ее передали родители. Это он придумал «Мы так давно, мы так давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой». А первой песней в такой фонд может быть его «Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь» на музыку Тухманова. В 1970-е она была невероятно популярна.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Мы с моим товарищем в хорошем застолье любим петь «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?». Это не про революцию, это про родину. А какая шикарная песня «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает». В свое время посмеивались над сверхпатриотичностью песни «Орленок, орленок, взлети выше солнца». А вы послушайте ее сейчас, она же за душу берет и о многом говорит.

Игорь Ермолаев, предприниматель:

- Для меня на первом месте песня из «Белорусского вокзала». И еще, помните, финал фильма «Щит и меч»: «Солдат хранит в кармане выцветшей шинели письмо от матери да горсть родной земли».

Валерий Комаров, ветеран Афганистана, преподаватель ОБЖ:

- Песни Высоцкого надо включать: «Он вчера не вернулся из боя» и «От границы мы землю вращали назад». Обязательно - «10-й наш десантный батальон». И «Темную ночь» - она и для бойцов, и для влюбленных, я ее и на войне пел.

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