"Мне не нужна элита. Мне нужен народ": Олег Газманов откровенно рассказал об СВО и уехавших

Олег Газманов откровенно рассказал об СВО и уехавших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗА ОДИН ДЕНЬ 250 ПЕСЕН!

- Государство дало вам 17 миллионов рублей на базу патриотических песен «Родники»…

- Не мне. И не на базу. 17 млн рублей, о которых кричат все заголовки – это сумма гранта от Президентского фонда культурных инициатив, которую получил полгода назад благотворительный фонд «Равенство возможностей». Этот фонд продвигает культурные проекты. А я лет 15 назад придумал проект «Родники». И вот этому фонду во главе с его президентом Еленой Ульяновой понравился мой проект, и мы теперь его вместе реализуем и развиваем. А суть проекта - в поддержке и продвижении нашей народной глубинной культуры и по-настоящему талантливых людей, которые достойны того, чтобы их услышали миллионы. Конкурс патриотических песен, так же как и создание базы или, правильнее, каталога этих песен – это лишь части проекта, одна из его задач на первом этапе.

У нас же с музыкой российской и с песнями проблема большая. Везде одна и та же «жвачка» крутится. Интересные, красивые и запоминающиеся песни очень редко свою аудиторию находят. Поэтому и хитов практически нет сегодня новых. Хотя есть прекрасные программы, например, шоу «Голос», где вроде пытаются найти исполнителей ярких. Но где они после очередных финалов? Умеют же петь, и на центральном телевидении их показали! Так в чем проблема? Я вам скажу - репертуара нет, не хватаеттаких песен, которые бы до сердца каждого доходили и душу жгли! Когда Крым, например, вернулся в Россию, такой эмоциональный всплеск был у народа, столько было написано песен… Но не поддержали этот народный порыв. На радио и ТВ такие песни сейчас не берут. Вот недавно один журналист сказал, что у нас даже нет радиостанции, где крутили бы народные песни!..

- Считается, что хорошая песня и так пробьет себе дорогу.

- Неправда, не любая! У одного советского поэта Льва Озерова есть прекрасная цитата: «Талантам нужно помогать – бездарности пробьются сами!» Вот мы этот процесс – торжества серости – наблюдаем в нашей отечественной музыке уже довольно долго. А действительно способным музыкантам очень сложно пробиться. Я вижу много талантливых ребят, но они потеряны в просторах интернета… Отличные голоса, а петь нечего. Есть хорошие композиторы, но нет рядом поэтов с достойными текстами. Или есть хорошие поэты, но нет музыки. Или вроде все срослось, но нет нормальной аранжировки…. Как это все объединить? А мы за несколько месяцев создали сайт, который стал экосистемой, объединяющей музыкантов, певцов, поэтов, аранжировщиков. Люди загружают туда свои произведения, общаются друг с другом, голосуют за то, что понравилось. Недавно уже новая песня родилась именно в «Родниках» – девушке понравилась мелодия, и она написала к ней слова… И победителей в первом туре так и будет народ выбирать – голосованием на сайте. Потом уже подключим профессиональных экспертов, жюри, чтобы на заключительном этапе действительно лучших выбрать в разных номинациях. Но самое главное, что потом мы этих победителей будем продвигать дальше.

- Сколько песен на вашем сайте?

- За один вчерашний день пришло почти 250! Вы не представляете, что это такое! В нашем каталоге уже больше пяти тысяч песен!.. Так что эти 17 миллионов для такого масштабного проекта – совсем небольшая сумма. В идеале нужно гораздо больше.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ТРИ МИЛЛИОНА

- Но, если у вас все хорошо, зачем деньги?

- Нужно больше людей для поддержки сайта, нас сейчас 6 человек всего! А нужно создать еще команду для работы с талантливыми ребятами, с аранжировками, текстами, музыкой… Мы будем готовить настоящие концертные номера для фестиваля победителей этого народного конкурса. Планируем, что он в сентябре в Ставрополе пройдет. Победитель получит 3 миллиона как инвестицию в свое дальнейшее р творческое развитие.

- Недоброжелатели непременно скажут: Высоцкого с его «Он не вернулся из боя» никто не популяризировал - люди сами тянулись. Да, и в Великую Отечественную вряд ли решали этот вопрос деньгами?

- Да кто это вам сказал, что в советское время, в Великую Отечественную не выделяли деньги - чтобы сочинялись песни, объединявшие нацию? Отбирались лучшие. Вот в фильме «Два бойца» прекрасные песни - думаете, они сами пробивались? Режиссеры и композиторы сами нанимали актеров и певцов, да? За свои деньги?

Что за базу патриотических песен организуют в России? Об этом в эфире радио «КП» рассказал известный певец Олег Газманов. Фото: Александр Вильф/POOL/ТАСС

SHAMAN - САМОРОДОК, НО ТАКИХ НЕМНОГО

- Но SHAMAN сегодня пробился.

- И сколько таких, как SHAMAN у нас пробилось? Посчитайте. Единицы – и у тех, как говорится, звезды сложились…Работать с артистами надо…

- Вы считаете, что сегодня людям нужны именно патриотические песни?

- Надо понимать, что патриотизм – это необязательно о военных действиях. В переводе с древнегреческого патриотик – родина, отчизна. Вот и конкурс наш – о самом добром и светлом чувстве любви к родине, к родным людям, о дружбе, преданности, о красоте и счастье и обо всем, что мы подразумеваем под этими словами. Песни могут быть абсолютно разные…А требования к песням – это уже другой вопрос!

И вот если бы вы хотели попасть в наш проект, я бы посоветовал вам задать себе как автору или исполнителю песни такие вопросы: Что несет ваша песня? А не написана ли она для хайпа? Или дает что-то полезное народу, стране? Эту песню, например, не стыдно спеть детям или женщинам?

Чтобы вы понимали - мы хотим видеть на этом сайте песни нашей страны. Чтобы иностранец, например, послушал и сразу понял - она из России…Но чтоб поднять такой проект, нужно миллионов 80, не меньше. Нам дали вот эти 17 миллионов – но это немного…Мы даже и рекламы проекту никакой не делаем. Вот тут реально – сарафанное радио работает!

- Как думаете, почему тогда из-за этих 17 миллионов подняли шум?

- Ну а почему непрофессиональные журналисты любят поднимать шумиху, не проверив факты? Ну и опять-таки – модное нынче желание похайповать… Мол, Газманову дали огромные деньги на какой-то каталог песен! Ну, какой каталог?! Это так примитивно – сразу понятно, что сочинили это люди, которые даже вникнуть в суть проекта не попытались. Пусть это останется на их совести. А мыпродолжим создавать песни! И участников в проекте уже 4000! Это за два месяца. До середины мая будем принимать заявки… Уверен, что участников будет десятки тысяч.

СЫН БЫЛ И В ДОНЕЦКЕ, И В ЛУГАНСКЕ

- Эта идея случайно возникла во время спецоперации?

- Да нет, я же вам сказал, что уже 15 лет вынашиваю эту идею. Значит, сейчас ее время пришло. Давно нужно было обратить внимание на развитие нашей музыки. На то, чему учит школа, в конце концов, и учит ли она любить Родину. Ведь это не только в семье должно закладываться – к этому нужно комплексно подходить, чтобы и школа, и общественные организации, и творческие союзы в воспитании участвовали. Это должно идти большой волной. Родники, которые пробиваются в нашем проекте, должны превратиться в реку, понимаете?..

- Вы или ваш сын — Родион Газманов - были в зоне спецоперации?

- Моему старшему сыну 41 год, он много раз бывал и в Донецке, и в Луганске. И в Сирии он тоже был.

- В каком качестве?

- В качестве музыканта, конечно. Ко мне в соцсети заходят провокаторы и пишут – почему не берешь автомат, раз ты такой патриот? Ну, мне 71 год, стоит ли сейчас бросать то, что я делаю? И где я больше пользы людям принесу? Мы с сыном не вылезаем из госпиталей, поем для наших ребят. Ведь поднимать боевой дух – это тоже своего рода спецоперация. Иногда музыка звучит громче слов и орудий.

«НЕЛЬЗЯ ЛИТЬ ГРЯЗЬ НА НАРОД»

- Как вы относитесь к артистам, покинувшим страну?

- Это их выбор. Но если они поливают грязью свою страну, своих бывших друзей - таких я не понимаю. Это предатели.

Нельзя лить грязь на родину, на свой народ. Ну уехали и уехали. Что касается меня, то я не собираюсь уезжать.

- Захар Прилепин заявил, что большинство творческой элиты не поддержало спецоперацию. Это так?

- Я не слежу за этим. Мне это неинтересно. Мне не нужна элита. Мне нужен народ, талантливые люди, которые пишут песни — я должен им помочь пробиться. На телевидение, на радио... Я в этом чувствую свою задачу. Об этом проект "Родники".