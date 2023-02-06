45-летняя Ольга Орлова родила и показала дочь Аню

Ольга Орлова Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Орлова родила дочь и раскрыла ее малышки. Певица во второй раз стала мамой. Она поделилась первыми впечатлениями о появлении наследницы на свет.

Ольга Орлова показала фото с новорожденной дочкой. 45-летняя артистка также обнародовала имя крохи.

"Привет, мир! Я - Аня. 6.02.2023", - подписала певица снимок.

"Привет, мир! Я - Аня. 6.02.2023", - подписала певица снимок. Фото: СОЦСЕТИ

Девочка стала вторым ребенком певицы. За время беременности Ольга набрала почти 20 кг. Экс-солистка "Блестящих" жаловалась на отеки: "Ноги отекают очень сильно. По лицу уже тоже видно",

В первый раз Орлова стала мамой в 2001 году. Она родила сына Артема.

С отцом наследника Александром Кармановым у нее после расставания остались теплые отношения. "Дружим, часто видимся, мы - родители. Я могу, проезжая мимо его офиса, попросить чай или кофе, сбегать в туалет. Он женат. Жена роскошная! У них уже пять детей родилось в браке. Она такая красотка: рожает - и через неделю ничего не видно", - откровенничала звезда.

Во второй раз экс-"блестящая" вышла замуж в 2021 году. Супруг Валерий на 10 лет старше своей знаменитой жены. О беременности артистка сообщила в сентябре 2022-го, и все это время скептики не раз атаковали певицу подозрениями - мол, живот накладной. Злые языки говорили, что Орлова на самом деле воспользовалась услугами суррогатной матери, но она сама категорически это опровергала.