2019-03-29T16:38:18+03:00
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Орлова открыла Кудрявцевой страшную правду о смерти Фриске и обратилась к Шепелеву

Артистка впервые решилась рассказать о лучшей подруге публично
Ольга ЛИБГАРДТ
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Экс-солистка "Блестящих" публично обратилась к Дмитрию ШепелевуЭкс-солистка "Блестящих" публично обратилась к Дмитрию ШепелевуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ольга Орлова рассказала о последних месяцах жизни своей подруги, певицы Жанны Фриске. Певица также обратилась к Дмитрию Шепелеву.

Ольга Орлова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка впервые решилась рассказать о Жанне Фриске публично. В студии программы она раскрыла данное ей обещание. "Эту страшную правду Ольга Орлова еще никому не рассказывала...", - объявил закадровый голос в анонсе шоу на телеканале НТВ.

Певица дружила с Фриске, которая в 2015 году умерла от рака. Ольга была рядом с подругой, когда той поставили страшный диагноз. Орлова помогала Жанне во время лечения. Ольга Орлова сопровождала болеющую Жанну Фриске в поездках, заботясь и поддерживая.

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Ольга Орлова обнародовала страшную правду о смерти Жанны Фриске
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Она была рядом с ней, когда та уходила из жизни. Певица рассказала, что перед смертью Фриске перестала всех узнавать. Ольга призналась, что, не выдерживая напряжения, просто выбежала от Жанны и пошла плакать.

Артистка успела дать подруге обещание относительно ее сына Платона. "Я понимаю, что Жанну не вернуть, но есть Платон", - сказала Ольга Орлова.

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Перед смертью Фриске перестала всех узнавать
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Она дала понять Лере Кудрявцевой, что не видится с крестником, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев. "Я хочу его любить. Я хочу быть с ним рядом. Я много чего хочу ему дать. Но мне не разрешают", - едва сдерживая слезы произнесла артистка.

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Ольга Орлова впервые публично обратилась к Дмитрию Шепелеву
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Экс-солистка "Блестящих" публично обратилась к Дмитрию Шепелеву: "Дим, я очень прошу тебя..." Однако на этом фраза обрывается.

Как писал сайт kp.ru, Жанна Фриске умерла летом 2015 года из-за опухоли головного мозга. Исполнительнице было всего 40 лет. Артистка скончалась у себя дома в окружении самых близких людей: родителей, младшей сестры Натальи и лучшей подруги Ольги Орловой. Последняя же стала крестной матерью ее единственного сына Платона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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