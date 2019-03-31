2019-03-31T14:06:54+03:00
Звезды

Орлова опухает и теряет волосы из-за Фриске

У певицы на фоне стресса начались проблемы со здоровьем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Орлова пришла на программу "Секрет на миллион", чтобы рассказать о своей личной жизниОльга Орлова пришла на программу "Секрет на миллион", чтобы рассказать о своей личной жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ольга Орлова до сих пор не может оправиться после смерти подруги Жанны Фриске. Тяжелая болезнь и смерть исполнительницы на нанесли непоправимый удар по здоровью ведущей скандального телешоу "Дом-2".

Ольга Орлова пришла на программу "Секрет на миллион", чтобы рассказать о своей личной жизни и дружбе с Жанной Фриске и ее борьбе с тяжелым недугом и кончине. Кроме этого певица поведала, что теперь и сама не совсем здорова.

Ольга сообщила, что на фоне стресса из-за Жанны у нее началась бессонница и отеки Квинке. У Орловой опухают лицо, шея и конечности.

Стоит отметить, что при ангионевротическом отеке или отеке Квинке страдать могут голосовые связки и гортань. Появляется охриплость голоса, дыхание становится шумным, кашель "лающий", становится тяжело дышать. А отек гортани может привести к появлению острой дыхательной недостаточности, если вовремя не оказать медицинскую помощь.

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Ольга Орлова и Жанна Фриске дружили много лет
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"Когда я узнала о болезни Жанны, у меня стали выпадать волосы на стрессе. Она так молода, красива, почему? Из-за места прикрепления опухоли ее нельзя было оперировать, можно было с ней бороться только с помощью терапии", - посетовала артистка в эфире программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Осознать, что подруги больше нет, певице удалось только через два года. Орлова до сих пор не стирает номер телефона Фриске из записной книжки. По словам бывшей участницы группы "Блестящие", после смерти Жанна однажды пришла к ней во сне и обратилась с просьбой.

"Она пришла ко мне во сне попросила меня полежать у нее на кровати. Я поехала к родителям и сказала: «Вы знаете, тут Жанна просьбу одну заказала - на кровати полежать. Я пойду полежу?»", - рассказала Ольга. У ведущей Леры Кудрявцевой в этот момент округлились глаза - было видно, что она сильно удивлена признанием Орловой.

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"Как же мне тебя не хватает...": Ольга до сих пор не может оправиться от смерти Жанны
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После этого Ольга добавила, что в комнате Фриске все осталось так, как было при Жанне. "Это комната с невероятной энергетикой. Я очень люблю, приезжая к тете Оле с дядей Вовой (родители Фриске - прим. ред.), подниматься в эту комнату и помолчать немножко".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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