А на плече тату с советским орденом — первый репортаж из батальона Судоплатова

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин у здания телецентра Мелитополя. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПУТЬ В КРЫМ, РАСПРОБОВАННЫЙ «КП»

Мелитополь не видел обычных боев в ходе этой спецоперации, ему досталась война диверсионная. Обычные бои Мелитополь просто слышит – до линии фронта километров 60-70. Пока я ехал в этот город из Донецка, мне на телефон пришло сообщение: «В Мелитополе, в результате теракта взорвано здание телецентра, 5 человек получили ранение». Я прибавил ходу, но трасса просто забита грузовиками. Машины с номерами из самых разных регионов России ползут в «тянучках». Дальнобои распробовали сухопутный путь в Крым. Не удивлюсь, если помогла «Комсомолка», первая проверившая этот «маршрут из России в Россию», уже через день после теракта на Крымском мосту, когда всем казалось, что полуостров отрезан от Большой земли.

Вместе с фурами с продуктами, в очередях стояли платформы с бетонными треугольниками-надолбами и стальными сетками - для обустройства позиций и блокпостов. Все это добро ехало дальше - на Херсон.

КОГДА ТЫ - ЦЕЛЬ ДЛЯ «ХАЙМЕРСОВ»

Телецентр в Мелитополе подорвали, найдя прореху в системе безопасности. По сути, здание охранялось только с фасада. Бандеровцы загнали во двор «жигули», набитые взрывчаткой, поставили под окна и подорвали. Асфальт в месте взрыва вдавило в землю на полметра, как пластилин. Я поймал себя на мысли, что первый раз вижу разрушенное здание, в котором мне пришлось немного пожить. Летом меня тут, в телецентре, приютил матерый запорожский журналист и сепаратист еще довоенных времен, а сейчас - чиновник Военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Жить в гостинице он отсоветовал, мол, заминируют машину. Но перед заселением предупредил – «наше здание, цель для американских «Хаймерсов». Я смиренно пожал плечами – выбирать было не из чего. Но, «Хаймерс» решили поберечь, обошлись заминированной машиной.

ОХОТА НА «СВОБОДУ СЛОВА»

Телефон Рогова на этот раз был занят. Я стоял под окнами искалеченного здания и орал: «Володя!», «Рогов!». Но, никто так и не ответил... В здании гремели стекла и железо – саперы осматривали помещения. Летом меня поразила тут одна деталь интерьера. Все окна, на всех этажах и лестничных пролетах, были тщательно заклеены газетами, и «Комсомолкой» в том числе. Как мне объяснили, по телецентру, где были офисы радиостанций и редакций, по ночам постреливали из промзоны и гаражей… Так диверсанты с Украины, стремящейся в ЕС, понимали свободу слова.

Приехал автобус с волонтерами, молодыми парнями и девчонками в одинаковых темно-синих курточках – разбирать мусор и хлам. На следующий день здесь ничего не будет напоминать о теракте, кроме выбитых окон. Их вставят, но не сразу – стекло в прифронтовых зонах дефицит. Дорогой дефицит.

ОСВОБОЖДЕННЫЕ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ

Еще начала лета, когда стало понятно, что ограниченными силами спецоперация «не вывозится», начали тихонько поговаривать, что пора создавать на освобожденных территориях воинские формирования из местных. В августе, в личном разговоре с одним из топовых депутатов Госдумы я выдал такой спич:

- Добровольческие батальоны из местных – вопрос политический. Если мы освобождаем, значит, освобожденные нам должны помогать. Почему не создают?

Депутат горячо согласился, записал все в блокнотик и пообещал, что на первом же совещании в Госдуме по военным темам, этот вопрос будет поднят. Он, действительно оказался политическим. Пришлось ждать присоединения освобожденных регионов к России. «Чтобы не плодить махновщину, а сразу же вливать эти формирования в «Росгвардию» или армию», - так мне объяснили неофициально.

Всё, что осталось от начиненных взрывчаткой "Жигулей". Фото: Дмитрий СТЕШИН

«КТО ЗДЕСЬ ОСТАЛСЯ, ТОТ И НАШ»

- Лучше поздно, чем никогда, – в один голос говорили мне офицеры батальона имени Павла Судоплатова, уроженца Мелитополя, легендарного генерала НКВД, хорошо знавшего как бороться с бандеровцами.

В батальоне кипела работа. Десятки бойцов таскали, как заведенные, мешки с песком, выкладывая из них защитные стенки. В классе шло занятие по минно-взрывному делу. Едва я заглянул туда с камерой, как все «студенты» опустили балаклавы. Приметил, что основной возраст бойцов это 30-40 лет. Все одеты в одинаковые «горки» и только. Спросил зам. комбата:

- Медицина в батальоне уже есть?

Медицина была, но у нее не было ничего, я как чувствовал. Дошли до моей машины, выдал «судоплатовцам» складные носилки, и саперную кошку с репшнуром – для эвакуации раненых. Офицер с надеждой спросил:

- Может, индивидуальные перевязочные пакеты есть?

Нашлись и пакеты. Поинтересовался, как набирают бойцов-добровольцев:

- Отбор простой, кто здесь остался – наши люди, русские. Им ничего объяснять не нужно. Но, отбор строгий, без жалости.

Табличка у здания штаба добровольческого батальона. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ШАНС ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

Зам. комбата показывает мне разрезанное пополам удостоверение бойца батальона - пластиковую карточку в цвет российского флага:

- Бывший воин-афганец. Ты понимаешь, как нам нужны люди с боевым опытом? Взяли, сразу начал пальцы гнуть, рассказывать, как танки голыми руками душил. Потом решил отметить вступление в батальон. Вот и все, такие нам не нужны, даже если прощения просят на коленях. А бывает наоборот. Пришел дядька, с одним зубом. Всю жизнь сидел, 28 лет от звонка до звонка. Здоровье не очень, но говорит: «Хочу бить фашистов». Взял его сначала за штат. А он оказался, таким правильным и толковым мужиком – не поверишь!

Я верю, конечно. Видел таких людей на Донбассе. На них в нужный момент просто сходит какое-то божественное озарение. Кто-то из-за правого плеча говорит: «Это последний шанс изменить твою дурацкую жизнь». Кто-то ангела-хранителя слышит, а кто-то нет.

БЫЛ В АТО...

У чайника с кофе в свободном доступе, разговорился с одним из офицеров. Как-то показались мы друг-другу и выговориться нужно было человеку. А журналист, он иногда, как попутчик в поезде. Правда, я в самом начале разговора чуть этим кофе не подавился, услышав от собеседника:

- Я с 2014 года воюю, пять командировок в АТО («Анти-Террористическая Операция» - так на Украине называли свою войну с Донбассом. - Ред.) было, я сапер по воинской специальности. До этого на Майдане стоял в оцеплении, все запомнил крепко-накрепко.

Поговорили о настроениях:

- Тут некоторые были недовольны, мол, «Россия неправильно зашла, с войной». Но потом им бандеровцы быстро все объяснили, они же у нас устраивают теракты один за другим.

- А ты как Россию встретил?

- Я должен был взорвать один из мостов под Мелитополем. Увидел, как сапер у моста стоит и в тетрадочке что-то пишет. Я же знал, что он не стихи там пишет, а количество взрывчатки рассчитывает.

- А ты?

- Мимо проехал, тротил у меня в грузовике был… Грузовик спрятал, потом нашим сдал.

Занятия бойцов добровольческого батальона им. Судоплатова. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ДЕДОВСКИЙ Т-34

Собеседник рассказывает, что все призванные из русскоязычных регионов, по определению считались в АТО ненадежными, «скрытыми сепарами», их «тренировали»:

- Нас одели в какие-то обноски и назвали Нацгвардией. Мы стояли под Сартаной и Талаковкой (пригороды Мариуполя. – Авт.). Со всех сторон от нас, и в тылу, был ДУК, «Добровольческий украинский корпус» Правого сектора и батальон «Азов» (запрещенные в РФ организации. – Авт.). Они выкатывали крупный калибр и обстреливали ДНР, потом быстро уходили. Ответка летела по нам, были раненые, убитые – все это должно было нас сплотить. Но меня переубедить было сложно. Я в футболке мылся…

- ???

Офицер показывает мне в телефоне фото своей татуировки на плече: Орден Отечественной войны, первой, кажется, степени и танк Т-34, рвущийся из пламени битвы. Очень качественная, художественная работа в стиле «фотореализм».

- Татуировку сделал еще в 2012-м, в память о деде. Это его орден и его танк «тридцать четверка». Он на таком воевал.

Спрашиваю, конечно:

- Свести ее заставляли?

Мой собеседник отворачивается к окну. Можно было не спрашивать.

Я вспоминаю, виденных на Ближнем Востоке потомков первых христиан. До наших времен у них сохранилась традиция: и женщины, и мужчины, делают себе маленькую татуировку в виде крестика. Мужчины на запястье, женщины на лице. Чтобы ты не смог отказаться от своей веры, а значит и от самого себя. Иногда, такая татуировка, это верная смерть и мучения. Обстоятельства иные, другие образы, но суть та же, и Зло тоже самое. Что в песках Сирии, что в степях Приазовья.