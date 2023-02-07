Сергей Станкевич - о землетрясении в Турции: В районах бедствия - пронизывающий ветер, холод и дождь со снегом. Это затрудняет спасательные работы

Сергей Станкевич Фото: Иван ВИСЛОВ

… -Сергей Борисович, какая у вас есть информация - самая такая из первых рук, что называется, и с кем удалось поговорить сегодня в Турции?

(Накануне Сергей Станкевич, хорошо знающий Турцию, одним из первых наших политиков рассказал о том, что происходит в республике)

- Вот я побеседовал с Севиль Нуриевой – это очень известная журналистка в Турции.

Да, она немного рассказала о том, как там проводятся спасательные работы, и как вообще воспринимается ситуация.

Конечно, все задаются вопросом, почему нынешнее землетрясение оказалось таким трагичным, таким разрушительным, как назвал его президент Эрдоган: «Это - историческая катастрофа». И он сопоставил нынешнее землетрясение с масштабами катастрофы 1939 года - тогда была очень тяжелая национальная трагедия, и вот теперь она повторилась.

- Что говорят турецкие специалисты?

- Их мнение - к тяжелым последствиям привел особый - цепной характер вот этого землетрясения.

Сначала - ночью - был первый толчок магнитудой 7,8.

И потом последовало 40 афтершоков так называемых. А в середине следующего дня, 7 февраля, - еще один мощнейший удар, на 7,5 магнитудой.

И после второго, дома, которые уже пострадали, плохо, но еще стояли, - тоже рухнули.

Всего в регионе, затронутом землетрясением, - 10 крупных городов, множество мелких, и, практически, все они наполовину разрушены.

Сейчас уже идёт международная спасательная операция. Как сообщила Севиль Нуриева, первым, даже не дожидаясь просьбы, пришел на помощь Азербайджан, он прислал своих спасателей.

- У меня такая информация, что наши спасатели одними из первых прибыли в Турцию. И сразу же отправились в самые пострадавшие районы, то есть, начали без раскачки работать. Там уже где-то порядка 140 бойцов МЧС , включая кинологическую службу. Что еще рассказывают?

- В районе, охваченном бедствием, - пронизывающий ветер, холод и дождь пополам со снегом. То есть, вот еще и такого рода испытания, к сожалению, на эти пострадавшие районы пали.

Тем не менее, президент страны лично возглавил штаб по спасению людей.

Главная задача - извлечь из-под развалин, из-под обломков как можно больше живых. Информация о том, что это удаётся, приходит практически ежечасно.

Заполнены все больницы, но дополнительно развернуты военные госпитали…

А всех, кто лишился крова, предполагается разместить и уже размешают в специально создаваемых для этого лагерях и местах отдыха.

- Спасибо за такой подробный рассказ.

- Не за что, всего доброго.