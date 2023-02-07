Десант российского МЧС прибыл в Турцию

Десант МЧС России прибыл в Турцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на вторник, 7 февраля, в Турцию, для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий сильнейшего землетрясения, прибыли свыше 100 российских спасателей.

(Пресс-служба ведомства - о том, что самолёты МЧС приземлились, сообщила в 2.50 мск.)

«Бойцы привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент, предназначенный для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших, - читаем в оперативной сводке. - Есть эндоскопы, акустические приборы, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры».

Подразделение «Центроспас», аттестованное по международной методологии INSARAG, как отряд тяжелого класса, готов к проведению круглосуточных работ одновременно на нескольких участках.

Будут использованы также беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха. (Кстати, в России - три подобных отряда, такого количества нет ни в одной стране мира.)

В аэромобильной группировке также - кинологические расчеты с опытом поиска пострадавших в разрушенных зданиях.

В зоне чрезвычайной ситуации разворачивается аэромобильный госпиталь - с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.

Квалифицированную медицинскую помощь будут оказывать более 40 медиков и спасателей.

В эти часы российские спасатели уже приступают к работе…

КСТАТИ

После прибытия российские спасатели сразу же направились в наиболее пострадавший район

Специалисты МЧС России, прибывшие минувшей ночью в Турцию, направлены в наиболее пострадавший от стихии район Кахраманмараж.

Первая группа спасателей на трех высокопроходимых автомобилях выехали в горный труднодоступный район, где особенно нуждаются в помощи.