У Третьяковки сменился директор

С Зельфирой Трегуловой не был продлен трудовой контракт, она руководила Третьяковской галереей восемь лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

67-летняя Зельфира Трегулова покинула Третьяковскую галерею «в связи с завершением срока трудового контракта». Это произошло почти день в день через 8 лет после назначения ее директором (оно состоялось 10 февраля 2015 года). До этого Зельфира Исмаиловна работала в ГМИИ им. Пушкина, потом была заместителем генерального директора по выставочной работе и международным связям музея-заповедника «Московский Кремль», потом - генеральным директором «РОСИЗО». Она является лауреатом многих российских и международных наград, а на посту директора Третьяковки организовала несколько популярнейших выставок. Москвичи навсегда запомнят знаменитую выставку работ Валентина Серова, за билетами на которую приходилось стоять часами ввиду ее феноменальной популярности. А еще были великолепные выставки Врубеля (на нее тоже билеты были проданы на недели вперед, а экскурсии раскупались за считанные минуты), Репина, Михаила Ларионова, Юрия Пименова, Генриха Семирадского и многих других художников.

В 2015 году Третьяковку посетили полтора миллиона человек, а в 2019-м - 2 миллиона 836 тысяч. Причем в интервью KP.RU, опубликованном чуть больше года назад, Зельфира Исмаиловна отмечала, что средний возраст посетителей снизился: «Когда я пришла в музей в начале 2015 года, почти половина посетителей были людьми пенсионного возраста. Это легко было проследить по количеству льготных билетов. Потом ситуация стала меняться - росло количество людей среднего возраста, молодых… В 2020-2021 годах наша аудитория очень помолодела благодаря онлайн-проектам. Все больше и больше становится 25-летних. И это не может не радовать. Потом они придут со своими детьми, и эта линия не прервется».

Очередь из желающих ознакомиться с выставкой картин Валентина Серова, январь 2016 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, Третьяковка организовывала выставки за рубежом. Трегулова рассказывала KP.RU: «В Лондонской портретной галерее, например, прошла выставка портретов, заказанных Павлом Михайловичем Третьяковым лучшим русским художникам. В Ватикане – выставка «Русский путь. От Дионисия до Малевича», где были работы от иконописи до «Черного квадрата». И самая успешная зарубежная выставка Третьяковской галереи за последние годы, в Шанхайском музее, была посвящена искусству передвижников. 500 тысяч человек за два месяца. Другая выставка передвижников, которую мы делали пару лет назад в японском музее Bunkamura, стала самой посещаемой за всю его историю…»

Но были, конечно, за эти восемь лет и громкие происшествия. Например, в мае 2018 года вандал набросился на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и нанес по ней несколько ударов металлической стойкой. Картина была серьезно повреждена, реставрация затянулась на четыре года.

Май 2022 года. Во время пресс-конференции, посвященной окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Государственной Третьяковской галерее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще один скандал случился в прошлом году. Когда картина авангардистки Анны Лепорской «Три фигуры» была на выставке в екатеринбургском Ельцин-центре, 64-летний пенсионер Александр Васильев пририсовал двум абстрактным фигурам шариковой ручкой глаза. Страховочная стоимость картины составляла порядка 75 миллионов рублей. И Третьяковская галерея в лице Трегуловой отказалась простить пенсионера, устроившего это безобразие. Там настояли на уголовном преследовании ветерана Чечни, ссылаясь на нанесенный картине ущерб и «высокую степень общественного резонанса». Это породило ряд обвинений в адрес Зельфиры Исмаиловны в телеграм-каналах и СМИ: ее укоряли в бессердечности. Некоторые авторитетные искусствоведы объясняли это тем, что «у Трегуловой очень много врагов», однако общественное мнение, судя по всему, было не на стороне руководителя Третьяковки и тех, кто ее поддерживал. (В конце августа 2022 года мировой суд в Екатеринбурге приговорил Васильева к 180 часам обязательных работ и назначил ему принудительное лечение у врача-психиатра, однако три месяца спустя в ходе другого заседания суда приговор и лечение были отменены).

Кроме того, 7 ноября 2022 года в Новой Третьяковке должна была открыться и не открылась Международная биеннале современного искусства. Выставку отменило Министерство культуры, причиной было названо "несоответствие уровня экспонатов статусу площадки".

Елена Проничева. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Елене Проничевой, сменившей Зельфиру Трегулову на посту директора ГТГ, 39 лет. В 2005-м она окончила МГИМО по специальности «Сравнительная политология». В 2013-м стала исполнительным директором Еврейского музея и Центра толерантности, а в 2020-м заняла пост Генерального директора Политехнического музея. (Его основное здание уже много лет закрыто на реконструкцию, однако выставки экспонатов из его фонда регулярно проходят в технополисе «Москва» на территории бывшего АЗЛК в Текстильщиках и на других площадках).