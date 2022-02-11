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Общество11 февраля 2022 11:37

Пририсовавший картине за 75 млн глаза охранник заявил, что сделал это по просьбе детей

Дети сказали, что это их рисунки, заявил Александр Васильев
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Пририсовавший картине за 75 млн глаза охранник заявил, что сделал это по просьбе детей

Пририсовавший картине за 75 млн глаза охранник заявил, что сделал это по просьбе детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Охранник ЧОПа, 63-летний Александр Васильев, пририсовавший глаза картине стоимостью 75 млн рублей, объяснил причину своего поступка. Оказалось, что об этом его попросили дети, гулявшие по галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге, – они сказали, что это их рисунки, пишет ural.kp.ru.

В тот день Васильев работал в Ельцин Центре первый день. Тот факт, что он пририсовал глаза на картину, не отрицает, но утверждает, что совсем не знал о том, что это полотно имеет такую ценность. По его словам, он думал, что находится на выставке детских рисунков, а гулявшие по галерее дети его запутали.

"Это сделать меня маленькие дети попросили. Они сказали, что это их рисунки", – пояснил охранник.

Реставраторы уже убрали глаза с картины Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

Реставраторы уже убрали глаза с картины Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

Как рассказала супруга Александра Васильева, ее муж является ветераном первой войны в Чечне. По ее словам, он участвовал в тяжелых боях и получил серьезные ранения, в частности, травму головы.

Напомним, уже второй месяц в России обсуждают культурный скандал, произошедший в екатеринбургском Ельцин Центре в начале декабря. В Арт-галерее кто-то пририсовал глаза картине Анны Лепорской, которая застрахована на 75 миллионов рублей. Сейчас реставраторы уже успели восстановить работу, а в полиции возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

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