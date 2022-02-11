Пририсовавший картине за 75 млн глаза охранник заявил, что сделал это по просьбе детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Охранник ЧОПа, 63-летний Александр Васильев, пририсовавший глаза картине стоимостью 75 млн рублей, объяснил причину своего поступка. Оказалось, что об этом его попросили дети, гулявшие по галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге, – они сказали, что это их рисунки, пишет ural.kp.ru.

В тот день Васильев работал в Ельцин Центре первый день. Тот факт, что он пририсовал глаза на картину, не отрицает, но утверждает, что совсем не знал о том, что это полотно имеет такую ценность. По его словам, он думал, что находится на выставке детских рисунков, а гулявшие по галерее дети его запутали.

"Это сделать меня маленькие дети попросили. Они сказали, что это их рисунки", – пояснил охранник.

Реставраторы уже убрали глаза с картины Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

Как рассказала супруга Александра Васильева, ее муж является ветераном первой войны в Чечне. По ее словам, он участвовал в тяжелых боях и получил серьезные ранения, в частности, травму головы.

Напомним, уже второй месяц в России обсуждают культурный скандал, произошедший в екатеринбургском Ельцин Центре в начале декабря. В Арт-галерее кто-то пририсовал глаза картине Анны Лепорской, которая застрахована на 75 миллионов рублей. Сейчас реставраторы уже успели восстановить работу, а в полиции возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

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