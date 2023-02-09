Вакцина от кариеса и выращивание новых зубов: Какие чудеса готовит нам стоматология будущего

За два первых десятилетия 21 века стоматология сделала гигантский рывок вперед. Фото: Shutterstock

9 февраля — День стоматолога. Что для самих стоматологов самое важное и каких технологий они ждут от ученых. Этой профессии без шуток несколько тысяч лет – первые зубные протезы находили при раскопках пирамид майя и древних египтян. А в пакистанской провинции найдены зубы, которым более 14000 лет, со следами их лечения и сверления.

В России развитие стоматологии началось при Петре I, который не только сам изучил эту профессию в Европе, но и отрабатывал свои навыки на придворных. В Кунсткамере сохранились устрашающие инструменты, которыми он лечил подданных. А в 1710 году Петр ввел официальное звание «зубной врач». Сам праздник выбран в день святой Аполлонии, которая мученически погибла 9 февраля. Считается, что если ей помолиться, то пройдет зубная боль.

За два первых десятилетия 21 века стоматология сделала гигантский рывок вперед. Чем активнее развивалась стоматология, тем больше становилось профессий внутри профессии: не просто стоматологи, но терапевты, хирурги, ортодонты, ортопеды и т.д. Специализацию студенты выбирают после окончания вуза, когда поступают в ординатуру. В течение 5 лет в вузе все студенты учатся одинаково – и будущие детские стоматологи, и терапевты, и хирурги. Но уже в процессе обучения практически каждый студент понимает, что ему ближе – ортопедия или ортодонтия и т.д.

Студенты, начиная с 3 курса, как правило, работают в поликлиниках при своих вузах – под руководством профессоров и доцентов, которые ведут обучение. Удаление зубов, установка, пломб, лечение каналов – всем этим студенты занимаются во время приема пациентов в университетских клиниках под присмотром опытных врачей.

А что считают самым значимым в стоматологии и о чем мечтают сами опытные врачи?

ВИДЕТЬ ЗУБЫ В 3D

- Самое главное – это имплантация, - говорит к.м.н., хирург-имплантолог, член Американской Ассоциации имплантологов ICOI, главный врач и основатель сети столичных стоматологических клиник Магомед Дахкильгов. - Для молодых врачей, которые только выпускаются из вузов или недавно работают, имплантация кажется тем, что было вечно. А вот для врачей более старших поколений имплантация она стала по-настоящему революционной методикой и до сих пор остается одной из лучших: пациент может полностью восстановить утраченный зуб, при чем и функционально, и эстетически. Еще одно значимое достижение – это появление 3D-технологий (внутриротовых сканеров, компьютерной томографии и т.д.). Цифровизация стоматологии – очень перспективное направление, которое будет активно развиваться и улучшаться.

Значимое достижение современной стоматологии – это появление 3D-технологий. Фото: Shutterstock

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛЬНЫ В БУДУЩЕМ?

1. Выращивание зубов из тканей пациента.

Выращивание из биоматериала пациента зачатка зуба и его подсаживание, чтобы вырастал новый – это золотая мечта, но на самом деле это невероятно сложно. Так что дожить до этого будущего довольно маловероятно, но вот у наших правнуков, может, есть шанс.

2. Совершенствование материалов для восстановление кости челюсти.

Если говорить о более реалистичных вещах – то необходимо совершенствование материалов для костной пластики. Импланты сегодня уже очень хороши, а вот материалы для наращивания кости хотелось бы видеть такими, чтобы они давали более быстрый результат. И это куда более реальный вариант развития стоматологии будущего, чем выращивание зубов.

3. Печать зубов на 3D-принтерах.

- Идея о том, чтобы печатать зубы на 3D-принтерах и сразу устанавливать – довольно сомнительна, - говорит Магомед Дахкильгов. - Как можно распечатать и установить зуб, если, например, для его установки уже нет условий – когда произошла атрофия костной ткани? Эта идея не очень вяжется с анатомией и биологией, поскольку после потери зуба неизбежны определенные изменения в тканях полости рта.

Однако нечто похожее предложила одна швейцарская компания. Причем она уже наладила производство аппаратов, которые предназначались для восстановления фронтальной группы зубов (от 5 слева до 5 справа зуба). Предполагалось, что после удаления зуба его корень сканируют, а затем аппарат по данным сканирования вырезает из титановой заготовки полный аналог корня. Однако оставалась проблема – кортикальная пластинка во фронтальной области очень тонкая и легко лизирует, т.е. рассасывается. Так что при установке таких корней, идентичных натуральным, все равно возникали проблемы.

Хотя это и была интересная технология, с рациональным зерном, но в последние 15 лет она больше не появлялась.

Вакцина от кариеса, которую много лет пытаются изобрести ученые, увы, пока тоже дело отдаленного будущего.

КСТАТИ

Интересные факты

99% всего кальция в организме находится в зубах. А зубная эмаль — самая твердая ткань, которая производится человеческим организмом.

После простудных заболеваний всегда меняйте щетку, чтобы избавиться от бактерий и вирусов.

Первые зубные щетки появились в конце 15 века. Делали их из натуральных волос животных - свиньи, коня, барсука.

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