Миром правят древние старцы: как продлевают свою жизнь столетние «кукловоды» планеты

Миллиардера Джорджа Сороса (92 года) называют главным спонсором «цветных революций» по всему миру. А «Фонд Сороса» агрессивно вербует по всему миру сторонников американоцентричного порядка. Фото: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Нынешний Лондон чем-то похож на Москву первый половины 1980-х: там сейчас такая же «пятилетка пышных похорон». Весной прошлого года ушёл из жизни принц-консорт Филипп, пару месяцев не дотянув до векового юбилея. Осенью нынешнего — сошла в могилу его жена, королева Елизавета II. В возрасте 96 лет! Оба до последнего дня сохраняли бодрость, выполняя непростые государственные обязанности.

А многие их ровесники — до сих пор в добром здравии и продолжают влиять на политику. Миллиардер-филантроп Джордж Сорос в свои 92 до сих пор пытается устраивать «цветные революции» в незападных странах. Его старшему товарищу, экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру, уже 99 — и он всё так же срывает овации, рассуждая на международных форумах о геополитике.

На фоне сих патриархов — хозяин Белого дома Джо Байден (79) или спикер Палаты Представители Нэнси Пелоси (82) кажутся бодрыми и полными сил подростками. Которым ещё править и править — тот же Байден, уже ставший самым великовозрастным президентом в истории США, подумывает пойти на второй срок…

Так почему же представители западных элиты живут (и пребывают во власти) так долго? Объяснения есть разные — от банальных до конспирологических.

ВЕРСИЯ №1 - РАЦИОНАЛЬНАЯ

Советский Союз издевательски называли «геронтократией» — но, по сравнению с нынешним «атлантическим обкомом», бывшие хозяева красного Кремля кажутся детьми. Возьмём лидеров СССР от Сталина до Черненко, заставших лучшую в мире систему советской медицины. Их средний возраст на момент смерти — 73,5 года.

Совпадение, ровно такой же была ожидаемая продолжительность жизни в США на 1980 год. И пока Россия с трудом выживала в девяностые, а потом столь же мучительно возвращалась на утраченные позиции, — американцы лишь улучшали свои показатели. В 2019-м, последнем «докоронавирусном» году, ожидаемая продолжительность жизни в Штатах составляла уже 79 лет.

Но в эту цифру механически сбили «каждой твари по паре»: и обитателей чёрных гетто, и финансистов с Уолл-стрит. А вот если посмотреть более сложную статистику, то в столичном Округе Колумбия средняя продолжительность жизни 25% самых богатых — уже 88 лет. Ровно на 10 лет больше, чем у 25% самых бедных. И, как вы догадываетесь, первые — это те самые белые аристократы: наподобие Байдена, или его оппонента Трампа (76), или Хиллари Клинтон (75), или Берни Сандерса (81). Все они участвовали в недавних президентских выборах — и намекают, что готовы ещё.

Вновь статистика. Если отбросить многочисленных мигрантов (которые, хоть и сотнями тысяч едут в США каждый год, но в Белый дом вряд ли попадут), то наиболее многочисленное поколение, — это люди за 50-60 лет. Их именуют «беби-бумеры»: родившиеся после Второй мировой войны, в те самые времена, которые считаются «золотым веком США».

То же самое — и в большинстве других стран «золотого миллиарда». Если не брать в расчёт мигрантов, то «половозростная пирамида» Запада — уже давно не пирамида (где, как в Африке, детей больше, чем родителей), — а, скорее, шахматная ладья. И когда самое многочисленное поколение — старики, то кому будет принадлежать власть — понятно.

ВЕРСИЯ №2 - КОНСПИРОЛОГИЧЕСКАЯ

Пик карьеры Генри Киссинджера (98 лет) пришелся на семидесятые годы, когда он возглавлял госдеп США. Немало сил он посвятил борьбе с «советской угрозой». Фото: ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

У сверхбогатых есть тайны, которые лучше не знать. Такие как частные острова для «закрытых вечеринок». (Привет сутенёру Джеффри Эпштейну, который дружил со сливками общества, вплоть до четы Клинтонов или британского принца Эндрю, одновременно организуя секс-оргии для состоятельных клиентов; а когда возникла угроза, что их имена могут прозвучать вслух, — Эпштейн загадочно умер в тюрьме.)

Или ещё более мрачный секрет — специфические способы продления жизни. В 1990-е Запад разрушил цветущую Югославию, точно так же, как сейчас он разрушает Украину. И в одном из самых нестабильных регионов Балкан, Косово, долгие годы орудовали банды чёрных трансплантологов. Их жертвами становились сербские военнопленные, а иногда и просто подростки, которых нищие родители в буквальном смысле «продавали за почку».

Провести операцию по изъятию органа (особенно если задача непременно сохранить жизнь донора не ставится) можно даже в полевых условиях. Затем биоматериал на частном самолёте переправляется в какую-нибудь элитную клинику в стране первого мира — и вживляется больному. Такому, который готов заплатить сотни тысяч долларов. И может даже не знать, откуда пришёл дефицитный орган. Ведь почка или роговица — это не автозапчасть, на рынке не купишь, а жить-то хочется…

Это кажется вам лютой конспирологией? Просто заголовки газет из прошлого десятилетия: «Установлено, что за 2009-10 годы в некоей клинике в Приштине (столице Косово) имело место не менее 20 случаев незаконной трансплантологии… Клиентами были состоятельные люди из США, Германии, Канады… В докладе ОБСЕ говорится, что трансплантологами являлись врачи из киевского института хирургии…» (Всё логично, Украина — такая же колония США, как и Косово, прямо-таки видна рука мастера — прим. ред.)

Разумеется, мы не утверждаем, что условный Сорос пользуется подобными услугами. Но такой чёрный рынок на Западе действительно есть, как есть и представители элит, готовые отдать всё, чтобы прожить подольше. Тем более, что решения, «какие малые страны разрушить войной», принимают именно эти люди…

ВЕРСИЯ №3 - НАУЧНАЯ

Папа Римский Франциск (85 лет) не только глава католической церкви, но один из главных переговорщиков мира. Он не раз предлагал себя как посредника для заключения договора между Россией и Украиной. Фото: REUTERS

— К услугам сверхбогатых сегодня — самые широкие возможности омоложения, — рассказывает в беседе с «Комсомолкой» кандидат психологических наук Александр Невеев. — Но есть и другой аспект. Не следует забывать о том, что активность мозга напрямую влияет на качество жизни. Известно, что люди, которые до старости «утруждают» себя высшей нервной деятельностью — дольше сохраняются, в том числе и физически. Ибо для того, чтобы поддерживать тело в нормальном состоянии, необходимо, чтобы и разум был в нормальном состоянии.

Эксперт приводит многочисленные примеры такого рода: Лев Толстой в 60 лет начал учить древнегреческий и древнееврейский, дабы прочитать Библию в оригинале. Или Уинстон Черчилль, работавший с документами даже на девятом десятке. Оба отличались завидным долголетием…

— А теперь вопрос: чем заняты представители элиты? Чтобы остаться в обойме, они постоянно ведут стратегический анализ, пытаются просчитать действия противников. Я думаю, активность их мозга сопоставима с активностью мозга шахматных гроссмейстеров (кстати, многие мастера этого вида спорта живут подолгу — например, легендарному Борису Спасскому уже 85), — продолжает Невеев.

— Далее, — подчёркивает эксперт, — у элит есть мотивация: они боятся потерять то, чем обладают, — и поэтому постоянно погружены в интенсивную интеллектуальную деятельность. Хотя нельзя забывать и о плотском: если ты в любой точке мира можешь пить свежевыжатые соки и при необходимости пересаживать себе органы — то точно проживёшь больше, чем какой-нибудь безработный из загибающихся городков «ржавого пояса» США.