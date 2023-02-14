Ежедневно 42 минуты под землей: дорога с работы домой - счастье, которое мы потеряли на удаленке

Поездки на работу это портал в пограничное пространство между рабочими и домашними обязанностями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дистант и эмоциональное выгорание

Ни один революционер и борец за народное счастье не сделал для освобождения трудового человека столько, сколько дистанционная работа. По крайней мере, именно так думали многие из нас, когда выяснилось, что не надо тратить два часа в день на дорогу в офис и обратно. Нет нужды толкаться в метро и электричке, бежать вдогонку за отходящим автобусом, стоять в пробках… А какие наполеоновские планы строили многие из нас на эти два с лишним часа! Заняться спортом, выучить английский, поклеить обои на кухне, найти время для забытого хобби, приступить к воспитанию детей и дрессировке мужа…

Но оказалось, что мы рано радовались. Исследования ученых показывают: 80 процентов сотрудников считают, что переход на удаленку плохо сказался на их психологическом состоянии. И, положа руку на сердце, признайтесь, что работа на дистанте не сделала вас счастливым.

Ученые принялись разбираться - в чем дело? Выяснилось, что освободившееся время, которое планировалось провести с пользой, мы чаще всего тратим на чтение новостей в Телеграме. При этом по данным исследования Microsoft 81 процент удаленщиков моложе 35 лет признались, что стали чувствовать себя более одиноко. Дом перестал быть нашей крепостью, поскольку мы практически круглые сутки находимся под колпаком работодателя, который считает в порядке вещей раздавать задания и контролировать нас и после окончания рабочего дня…

А еще оказалось, что эти самые "42 минуты под землей", которые воспела группа "Браво", играют очень важную роль в нашем психологическом благополучии.

Портал в пространство между рабочими и домашним обязанностями

Вы спросите, что может быть полезного в том, чтобы встать ни свет ни заря и тащиться в переполненном автобусе на работу? Ведь мы всегда считали это пустой тратой времени. Однако психологи Мэттью Пищик и Кристи МакАлпайн (представляют соответственно Университет Уэйна и Университет Рутгерса) объясняют : поездки на работу это портал в пограничное пространство между рабочими и домашними обязанностями. То есть это то сладкое время, когда мы можем побыть самим собой и никому ничего не должны.

- Это пограничное пространство дает людям возможность психологически восстанавливаться, - говорят авторы исследования. - На дистанционной работе мы лишены возможности привести свои мысли в порядок. Человек откладывает ноутбук и тут же превращается в раба домашней рутины. Это вызывает рост случаев эмоционального истощение, который фиксируют все психологи, изучающие эффекты удаленной работы.

Оказалось, что поездка на работу - это источник новых впечатлений и способ сменить обстановку. Пейзаж за окном, хорошенькая женщина сидящая напротив, любимая музыка или подкаст в наушниках, дорожные сценки с чудаковатыми пассажирами - кому могло прийти в голову, что это стоит ценить? Но без этого фона основное содержание нашей жизни оказывается скучным и пресным. Потому что на 99 процентов "житие мое" состоит из обязанностей и рутины. Жизнь - игра. А теперь представьте, что спектакль, в котором мы играем главную роль, оказался без декораций. И только задним числом мы обнаружили, что они были невероятно важны.

В толпе горожан, спешащих на работу, проще сохранить свое Я

Пищик и МакАлпайн изучали, как пребывание в пограничном пространстве (те самые поездки на работу) влияют на два фактора: эмоциональное восстановление после тяжелого дня на работе и быстрота переключения мыслей от служебных дел к своей частной жизни. В частности, психологи попросили людей поездить с работы домой разными маршрутами. Выяснилось, что более длительные, чем обычно, поездки парадоксальным образом оказывают умиротворяющее воздействие на человека. Если, конечно, речь идет не о долгом сидении в автомобильных пробках. Как это ни странно звучит, в толпе горожан, спешащих на работу, проще сохранить свое собственное Я.

Что делать, если злая судьба закинула тебя на удаленку? Эксперты советуют практиковать "фиктивные" поездки на работу в начале и в конце трудового дня. Маршрут может быть любым. Смысл в том, чтобы перед началом рабочего дня и после его окончания, собираться и выходить из дома на 20-30 минут. Не обязательно куда-то ехать. Главное побыть наедине с самим собой. Потому что главное, зло, которое творят большие города - крадут у нас нашу собственную личность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне рассказали, как на них повлияла удаленка

Российские ученые доказали: из-за дистанционной работы меняется наш мозг, а еще мы чаще толстеем и раньше стареем (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

И те, и йети. Что наука совершенно точно знает о снежном человеке (подробнее)