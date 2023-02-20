Как самые обычные лекарства могут обмануть тест на наркотики: врачи дали честный ответ

В соцсетях пугают, что после многих лекарств, которыми мы лечимся от самых частых болезней, есть все шансы завалить тест на наркотики. Фото: Shutterstock

- Моему мужу понадобилось продлить лицензию на оружие, - рассказывает читательница KP.RU. - Для этого нужно сдать мочу на проверку содержания наркотиков. В интернете мы начитались страшных историй: мол, самые безобидные лекарства могут дать положительный результат. А муж принимал корвалол несколько недель назад. Для подстраховки сами купили в аптеке тест-полоски для экспресс-анализа на барбитураты - говорят, их находят чаще всего. И наш тест показал их наличие!

Как же так? - недоумевает читательница. В соцсетях пугают, что после многих лекарств, которыми мы лечимся от самых частых болезней, есть все шансы завалить тест на наркотики. А ведь такой анализ нужен не только для разрешения на оружие. В ряде случаев без него не обойтись для получения и замены водительских прав. Насколько серьезна проблема и как ее решать, выяснил KP.RU.

КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО СДАВАТЬ ТЕСТ АВТОМОБИЛИСТАМ

Первым делом успокоим: всем автомобилистам поголовно сдавать тест на наркотики сейчас не нужно. Многие слышали о скандальном проекте приказа Минздрава, которым планировалось ввести такую обязанность. Однако в итоге ведомство утвердило документ в другой редакции. Сегодня порядок прохождения медкомиссии для получения или замены водительских прав регулируется приказом Министерства здравоохранения РФ от 24.11.2021 № 1092н. Вот, в каких случаях требуется тест на определение психоактивных веществ в моче (подпункт 8 пункта 4 приказа):

- если при прохождении медкомиссии психиатр-нарколог обнаружит признаки наркологических расстройств;

- если водитель лишился прав за управление машиной в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования, совершение ДТП «по пьянке». Когда срок наказания истек, для возврата водительского удостоверения нужно пройти медкомиссию по полной программе плюс сдать анализ мочи.

Что касается признаков, по которым нарколог может заподозрить недоброе и отправить на тестирование любого, кто получает или меняет права, то в числе симптомов, например, такие:

- заторможенность, сонливость или возбуждение;

- учащение или замедление дыхания;

- сужение или расширение зрачков;

- вялая реакция зрачков на свет;

- пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами;

- ошибки при выполнении координационных проб;

- тремор век и (или) языка, рук;

- признаки внутривенного введения средств (веществ), включая следы от инъекций;

- ряд других симптомов.

В ряде случаев без теста на наркотики не обойтись для получения и замены водительских прав. Фото: Shutterstock

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА МОГУТ ПОДВЕСТИ

По просьбе KP.RU эксперты сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru изучили российские и зарубежные источники данных. Специалисты взяли за основу набор веществ, которые распознают тест-системы на определение наркотических средств в моче. Этот перечень сопоставили с составами наиболее часто употребляемых лекарств. А также с научными данными о возможности положительных и ложноположительных реакций в тестах на психоактивные вещества.

I. Препараты, после приема которых тесты дают положительный результат на психоактивные вещества

1. Все спиртосодержащие препараты. Из самых популярных:

- успокоительные: настойки календулы, валерианы, препарат на основе жидкого экстракта новопассита;

- отхаркивающие средства при кашле на основе водно-спиртового экстракта из лекарственного растительного сырья;

- диуретики (мочегонные) на основе водно-спиртового экстракта из лекарственного растительного сырья;

- адаптогены: настойка элеутерококка.

2. Препараты, содержащие барбитураты и бензодиазепины (например: валокордин, валосердин, триалгин, седальгин, андипал, корвалол и др.).

3. Препараты, содержащие кодеин (например, пенталгин-Н, нурофен плюс, коделак, солпадеин).

! Важно: в источниках нет информации, какое количество этих препаратов дает положительный результат в тестах мочи на психоактивные вещества. «Перечень составлен только на основании содержания самих веществ в составе препаратов», - подчеркивают эксперты.

II. Препараты, которые могут дать положительный и ложноположительный результат по данным научных исследований

- Ибупрофен, рибофлавин: возможен ложноположительный результат на каннабиоиды.

- Ранитидин, омепразол, эфедрин, амантадин, лабеталол, метформин, ибупрофен: ложноположительный результат на амфетамин.

- Верапамил, рифампин, ципрофлоксацин, левофлоксацин: возможен положительный результат на опиоиды.

- Некоторые препараты для снижения веса содержат психотропные вещества и дают положительный результат на амфетамин.

- Некоторые комбинированные средства от простуды, содержащие фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин (например, терафлю, фервекс, лорейн) могут дать положительный результат на амфетамин.

- Амброксол - возможен положительный результат на ЛСД.

НА ЗАМЕТКУ

Пациентам всегда рекомендуется внимательно читать инструкцию к лекарству. В ней указывается, какие действующие вещества содержит препарат. Скажем, если вы видите, что указаны кодеин, фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин - все это означает, что после приема лекарства есть риск получить положительный тест на психоактивные вещества.

В то же время некоторые сильнодействующие компоненты - скажем, бензодиазепины или барбитураты имеют много различных видов и общим термином в инструкциях не обозначаются. В нашем списке (см. выше) приведены наиболее распространенные лекарства такого типа.

КОММЕНТАРИЙ ТОКСИКОЛОГА

Обязательно предупредите врача-нарколога о принимаемых вами лекарствах

Список лекарств, которые могут дать положительные и ложноположительные результаты при тестировании на психоактивные вещества, как видим, большой. И это еще только самые популярные препараты. А ведь многие люди, особенно старшего возраста, имеют букет болезней и принимают не один вид таблеток. Как им подстраховаться и не пролететь с получением водительских прав или разрешения на оружие?

За комментарием и советами мы обратились к врачу-токсикологу, популяризатору науки Алексею Водовозову.

- На самом деле, вопрос решается достаточно просто, - говорит эксперт. - Когда вы попадаете на осмотр к врачу-наркологу (а именно он, напомним, направляет на тестирование мочи. - Ред.), обязательно сообщите ему: какие лекарства вы принимаете. Доктор сразу определит, какие из них могут «засветиться» в анализе на психоактивные вещества. И скажет вам: на какой срок нужно отложить тестирование.

От редакции: сроки обнаружения психоактивных веществ в моче могут быть самыми разными. Это зависит от препарата, состояния здоровья, массы тела, возраста человека и ряда других факторов. Врач-нарколог при осмотре учитывает все это. По данным научных исследований, дольше всего «задерживаются» барбитураты, бензодиазепины (до трех недель) и каннабиоиды (до шести недель).