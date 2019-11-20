К наркологическим диспансерам выстроились очереди за справками для водительских прав

В российских городах выстроились длинные очереди в наркологические диспансеры. Автолюбители желают пройти медосмотры сейчас, чтобы избежать проблем в ближайшем будущем. В нем законодатели решили приравнять получение водительских прав на вождение машины к получению оружия. А почему нет, если под колесами машин ежегодно гибнет около двадцати тысяч сограждан? Это намного больше, чем от стрелкового оружия...

Так с 22 ноября при получении или обновлении водительского удостоверения россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали если пациент вызывал серьезные опасения или хотел получить огнестрельное оружие.

Обойти такую проверку будет невозможно: туалет находится в кабинете врача, да тест с мочой считается подтверждающим более точный анализ крови.

Самые длинные очереди в наркологические диспансеры журналисты зафиксированы в Воронеже, Ярославле и Оренбурге. В них выстроились в основном профессиональные водители: таксисты, дальнобойщики, которым в ближайший год необходимо поменять водительские права. Именно в течении года действительны медицинские справки на получение водительских документов.

Большинство конечно подстегнула весть о повышении стоимости медицинских справок. На дверях Воронежского наркодиспансера уже появились объявления, где говорится, что после 22 ноября медицинские справки для категории А, В и М возрастет с тысячи до 5450 рублей.

Примерно в такую цену могут обойтись водителям новые дорогостоящие исследования. Силовики утверждают, что стоимость медосмотра для водителя будет зависеть от региона России и "аппетитов" медицинской организации. В маленьких населенных пунктах от 2,5 до 4,5 тысяч в городах миллионниках.

Но деваться некуда. За езду без справки будут штрафовать на 2 500 рублей, а поддельная обойдется уже в 30-50 тысяч.

Такой стала цена за безопасность на наших дорогах.