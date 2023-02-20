Ученые придумали, как использовать феромоны мух Цеце для контроля болезней

Ученые придумали, как бороться с мухами Цеце их же оружием. Фото: Shutterstock

Ученые придумали, как бороться с мухами Цеце их же оружием. Для того чтобы приманивать этих разносчиков опасных болезней в ловушки решили использовать феромоны, которыми мухи привлекают друг друга для спаривания. Об этом пишет издание Science. Несмотря на то, что с мухами Цеце борются уже больше 100 лет, ученые впервые приблизились к возможности эффективно контролировать их ареал распространения. Задача эта не праздная, в условиях глобального потепления климата мухи Цеце стали осваивать новые территории – подальше от своего привычного места жизни к югу от пустыни Сахара на Африканском континенте.

Мух Цеце из-за переносимых этим насекомым болезней иногда называют самым опасным «хищником» Африки. Наиболее вероятное заболевание, которым можно заразиться после укуса, – это трипаносомоз или африканская сонная болезнь. Простейшие паразиты сначала поселяются в организме мух, а затем с укусом проникают в кровь человека, дальше – в головной мозг и центральную нервную систему. Одним из характерных признаков болезни является сон по 20 часов в сутки, который затем может перейти в кому. Если вовремя недуг не выявить и не начать лечение, то исход может быть самым печальным.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ

Чтобы придумать заманчивые ловушки для мух Цеце, ученые решили посмотреть, а что же им помогает качественно спариваться в самых неблагоприятных условиях. В экспериментальных тестах, которые проводили в лаборатории Йельского университета, мухи Цеце – самцы вида Glossina morsitans находили пригодных для спаривания самок за считанные секунды. Ориентироваться им помогали половые феромоны этих насекомых – виды соединений пальмитат и метилолеат, а также специальные улавливатели – обонятельные нейроны на усиках – антеннах. В ситуации, когда феромоны помещали на приманку, то самцы безошибочно устремлялись к цели даже по выстроенному учеными запутывающему лабиринту.

Это и натолкнуло на идею, что феромоны можно использовать для управления поведением мух, заманивая их в ловушки. Причем феромоны, которые выделяли зараженные паразитами самки, отличались от тех, что испускали здоровые особи, а значит это можно использовать для отслеживания уже зараженных насекомых. Использование феромонов для массового отлавливания мух Цеце поможет снизить их популяцию и сузить территорию обитания, что несет в себе потенциал для контроля за распространением африканской сонной болезни.

ДОЛЕТАЮТ ЛИ МУХИ ЦЕЦЕ ДО РОССИИ?

В России мухи Цеце не встречаются. Трипаносомоз – большая редкость, однако единичные случаи у туристов из экзотических стран все же бывают. Так в 2021-м году африканской сонной болезнью заразилась двухлетняя девочка из Перми, приехавшая с родителями из Занзибара. В самой же Африке, по оценкам ВОЗ за период 2016–2020 год, умеренному и высокому риску заболеть подвержены около 3 млн человек.

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