Смертоносный родственник Эболы: что известно про вирус Марбург, из-за которого усиливают контроль на границах

Ни лекарств, воздействующих на вирус Мрабург, ни вакцин от него пока не придумали Фото: EAST NEWS

Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно-карантинного контроля на государственной границе. На пропускных пунктах будет работать информационная система «Периметр», которая проводит анализ эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта в режиме реального времени. Причиной стала вспышка опасного вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, где, предположительно, заразились 16 человек, а девять умерли. KP.RU посмотрел, почему даже несколько случаев заболевания вирусом Марбург привели к необходимости усилить санитарный контроль.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН ВИРУС МАРБУРГ

Марбургская вирусная болезнь, раньше официальным названием было Марбургская геморрагическая (кровоточивая) лихорадка, переносится людьми крайне тяжело и часто ведет к смертельному исходу. Средний уровень смертности по данным ВОЗ составляет около 50%. Показатели летальности (число умерших от количества заразившихся) варьируется от 24% до 88% в зависимости от штамма вируса. У вируса Марбург есть и еще один грозный родственник – вирус Эбола, они из одного семейства Filoviridae (филовирусы).

КТО ИСТОЧНИК ВИРУСА МАРБУРГ

В природе этот вирус распространен среди плодовых летучих мышей Rousettus aegyptiacus. Сами животные из-за него не страдают, но могут передать дальше, например, обезьянам. Из фермерских животных потенциальными носителями считаются свиньи.

ГДЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЯВИЛСЯ

В 1967 году в городах Марбург (отсюда и название) и Франкфурт в Германии, а также в сербском Белграде произошли две вспышки заболевания. Люди заражались от лабораторных африканских зеленых обезьян (Cercopithecus aethiops), которых привезли из Уганды для опытов. Дальше были вспышки и отдельные случаи в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде. В 2008 году сообщалось о двух случаях у туристов, которые побывали в пещере с колониями летучих мышей в Уганде.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ

Через поврежденную кожу или слизистые оболочки, с кровью и выделениями, через поверхности, постельное белье и одежду, зараженную воду.

СИМПТОМЫ МАРБУРГСКОЙ ВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ

Инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) составляет от 2-х до 21 дня. Болезнь стартует внезапно, с высокой температуры и сильной головной боли. Затем присоединяется боль в мышцах, сильная водянистая диарея, боли и спазмы в животе. Тошнота и рвота могут начаться на третий день. Ресурсы организма быстро истощаются. Между 5-7 днями начинаются сильные кровотечения.

Отличить Марбургскую болезнь от других инфекций бывает сложно, симптоматика похожа на малярию, брюшной тиф, менингит и другие вирусные геморрагические лихорадки.

ЕСТЬ ЛИ ЛЕЧЕНИЕ И ВАКЦИНЫ

Ни лекарств, воздействующих на вирус Мрабург, ни вакцин от него пока не придумали. Для лечения рекомендовано обильное питье и введение жидкости внутривенно, препаратами воздействуют на симптомы. Также используют лекарства, разработанные для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола.

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