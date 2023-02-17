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Здоровье17 февраля 2023 12:45

Смертоносный родственник Эболы: что известно про вирус Марбург, из-за которого усиливают контроль на границах

Из-за вируса Марбург усилен санитарный контроль на границе России
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Ни лекарств, воздействующих на вирус Мрабург, ни вакцин от него пока не придумали

Ни лекарств, воздействующих на вирус Мрабург, ни вакцин от него пока не придумали

Фото: EAST NEWS

Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно-карантинного контроля на государственной границе. На пропускных пунктах будет работать информационная система «Периметр», которая проводит анализ эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта в режиме реального времени. Причиной стала вспышка опасного вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, где, предположительно, заразились 16 человек, а девять умерли. KP.RU посмотрел, почему даже несколько случаев заболевания вирусом Марбург привели к необходимости усилить санитарный контроль.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН ВИРУС МАРБУРГ

Марбургская вирусная болезнь, раньше официальным названием было Марбургская геморрагическая (кровоточивая) лихорадка, переносится людьми крайне тяжело и часто ведет к смертельному исходу. Средний уровень смертности по данным ВОЗ составляет около 50%. Показатели летальности (число умерших от количества заразившихся) варьируется от 24% до 88% в зависимости от штамма вируса. У вируса Марбург есть и еще один грозный родственник – вирус Эбола, они из одного семейства Filoviridae (филовирусы).

КТО ИСТОЧНИК ВИРУСА МАРБУРГ

В природе этот вирус распространен среди плодовых летучих мышей Rousettus aegyptiacus. Сами животные из-за него не страдают, но могут передать дальше, например, обезьянам. Из фермерских животных потенциальными носителями считаются свиньи.

ГДЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЯВИЛСЯ

В 1967 году в городах Марбург (отсюда и название) и Франкфурт в Германии, а также в сербском Белграде произошли две вспышки заболевания. Люди заражались от лабораторных африканских зеленых обезьян (Cercopithecus aethiops), которых привезли из Уганды для опытов. Дальше были вспышки и отдельные случаи в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде. В 2008 году сообщалось о двух случаях у туристов, которые побывали в пещере с колониями летучих мышей в Уганде.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ

Через поврежденную кожу или слизистые оболочки, с кровью и выделениями, через поверхности, постельное белье и одежду, зараженную воду.

СИМПТОМЫ МАРБУРГСКОЙ ВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ

Инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) составляет от 2-х до 21 дня. Болезнь стартует внезапно, с высокой температуры и сильной головной боли. Затем присоединяется боль в мышцах, сильная водянистая диарея, боли и спазмы в животе. Тошнота и рвота могут начаться на третий день. Ресурсы организма быстро истощаются. Между 5-7 днями начинаются сильные кровотечения.

Отличить Марбургскую болезнь от других инфекций бывает сложно, симптоматика похожа на малярию, брюшной тиф, менингит и другие вирусные геморрагические лихорадки.

ЕСТЬ ЛИ ЛЕЧЕНИЕ И ВАКЦИНЫ

Ни лекарств, воздействующих на вирус Мрабург, ни вакцин от него пока не придумали. Для лечения рекомендовано обильное питье и введение жидкости внутривенно, препаратами воздействуют на симптомы. Также используют лекарства, разработанные для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола.

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