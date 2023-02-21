Послание - не традиция или личная прихоть, а требование Конституции
Фото: ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года обещает быть особенным. Последний раз президент России обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад. Но понятно, что выступление главы страны будет адресовано не только парламентариям, но и всем жителям. В своем обращении Владимир Путин перечислит главные цели развития государства на год вперед, а может быть и десятилетие.
В 12:00 по московскому времени 21 февраля 2023 года - здесь Кремль решил не менять традицию. Но участники соберутся не в Манеже, как в прошлые разы, а в Гостином дворе.
Трансляция будет идти по всем федеральным каналам. Кроме этого видео- и текстовую трансляцию выступления российского лидера будет вести сайт kp.ru.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию - это программная речь президента с ориентирами для власти на целый год. Послание – не традиция или личная прихоть, а требование конституции. В тексте прямо указано, что глава страны должен рассказать «о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».
Путин впервые обратился к Федеральному собранию 8 июля 2000 года. Церемония длилась 49 минут. Обычно все заканчивается за час, но в 2018-м обращение стало самым продолжительным — 1 час 55 минут.
Скорее всего, послание будет разделено на три части:
1. ВОЕННАЯ
Эксперты рассчитывают, что Владимир Владимирович подведет итог первого года спецоперации. Что конкретно он скажет, мы не знаем, но вряд ли глава страны совсем обойдет тему конфликта с Украиной. Можно ожидать, что президент поделится планами по совершенствованию соцподдержки добровольцев и мобилизованных.
2. МИРНАЯ
После введения против нас беспрецедентных санкций и резкого сокращения торговли с Западом, мы начали переориентироваться на новые рынки Азии, Африки, Южной Америки. Очень вероятно, что Путин конкретнее обозначит этот геополитический разворот России. Ведь за ним стоят вполне конкретные политические и промышленные задачи.
Ну и стоит ждать перечисления целей внутреннего развития государства. Здесь так много вариантов (начиная с поддержки бизнеса и заканчивая стимулированием строительства), что мы не будем забегать вперед и подождем слов президента.
3. НОВЫЕ РЕГИОНЫ
Развитие новые регионов мы выделили в отдельный смысловой блок, так как он перекликается с двумя предыдущими. Надо решать специфические проблемы военных разрушений и возвращать в четыре субъекта мирную жизнь.