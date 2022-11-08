Названы пять возможных последствий выборов в США: Украина останется с носом, сын Байдена сядет в тюрьму

Результаты выборов в Конгресс США могут существенно повлиять на всю мировую политику. Фото: REUTERS

8 ноября в США проходят выборы в Конгресс, к которым приковано внимание всего мира. Дело в том, что их результаты могут существенно повлиять на всю мировую политику. Первые результаты станут известны уже в среду, но целиком подсчет голосов может занять несколько дней.

KP.RU называет пять главных возможных последствий выборов в американский парламент.

1. Республиканцы займут одну или две палаты Конгресса. Аналитики практически уверены, что Республиканская партия займет большинство в Палате представителей (нижняя палата). Что касается Сената (верхняя палата), где проходят выборы по 35 из 100 мандатов, то там возможна победа как республиканцев, так и демократов. В целом, переход Конгресса под контроль республиканцев (сейчас большинство в обеих палатах у демократов) серьезно осложнит вторую половину президентского срока Джо Байдена. Вероятно, конгрессмены будут блокировать многие из его решений.

2. Сокращение помощи Украине. В условиях рекордной инфляции большие затраты из бюджета США на военную и финансовую помощь Украине уже вызывают недовольство многих избирателей. Ряд республиканских политиков уже заявили, что в случае их победы деньги будут тратиться только на нужды самой Америки. В то же время демократы рассматривают возможность до момента передачи власти в Конгрессе выделить $50 млрд для Украины на весь следующий год, чтобы дальше уже к этому вопросу не возвращаться.

Аналитики практически уверены, что Республиканская партия займет большинство в Палате представителей Конгресса. Фото: REUTERS

3. Дело против Хантера Байдена. Получив большинство в Конгрессе, республиканцы наверняка устроят парламентские слушания по поводу сына президента, которого обвиняют в коррупции и халатности (он потерял в ремонте ноутбук с компроматом на себя и своего отца). При некоторых раскладах это расследование даже может привести к объявлению Джо Байдену импичмента.

4. Уличное противостояние. Значительная часть сторонников республиканцев до сих пор считает, что президентские выборы 2020 года в США были «украдены», т. е. подсчет голосов в пользу Байдена был сфальсифицирован. Тогда это привело к штурму Капитолия - событию беспрецедентному в американской истории. Если сейчас исход выборов снова вызовет сомнения, не исключены новые массовые протесты по всей Америке.

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

5. Возвращение Трампа. Экс-президент США Дональд Трамп уже анонсировал, что сделает важное заявление 15 ноября. Эксперты не сомневаются, что он хочет дождаться триумфальных для республиканцев (среди которых много его сторонников) выборов в Конгресс, а после этого объявит о том, что выдвигается в президенты на выборы 2024 года.