Политолог Войко рассказала о провалах Байдена, которые помешают демократам на выборах в Конгресс США 8 ноября 2022 Фото: REUTERS

8 ноября 2022 в США судный день для двух основных политических сил страны - демократов и республиканцев. Проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс - целиком переизберается палата представителей (435 депутатов) и треть сената (35 человек из 100). Эти выборы назначаются через два года после избрания президента США (на последних в 2020 году, напомним, не без скандала победил кандидат от демократов Джо Байден). И в обеих палатах конгресса у демократической партии оказалось большинство, что развязало хозяину Белого дома руки для принятия важных законопроектов, финансировании различных программ в Штатах и за рубежом.

Выборы в США 8 ноября 2022:

Однако тяжелый кризис, в который Америка вползла при Байдене (сказалась и пандемия, и непродуманные экономические решения, ударившие по карманам миллионов граждан), сильно изменили настроения избирателей. И теперь, по прогнозам, республиканцы смогут отвоевать палату представителей, а также пусть и с перевесом в пару голосов взять сенат. Для президента США такой расклад не сулит ничего хорошего, ведь республиканцы, практически ежедневно подзуживаемые экс-президентом Дональдом Трампом, утверждающим, что у него украли победу на прошлых выборах, всерьез рассматривают возможность запустить в конгрессе процедуру импичмента Байдена. Противники называют его самым худшим руководителем за всю историю страны, не способным адекватно реагировать на происходящие события.

О том, есть ли у Байдена шансы избежать отречения от должности в случае перехода конгресса под контроль республиканской партии, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказала доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко.

ОПЫТ У БАЙДЕНА ЕСТЬ, НО ВОЗРАСТ БЕРЕТ СВОЕ

- Сейчас принято посмеиваться над Байденом, мол, это такой старичок, который уже мало что соображает. Но знающие люди говорят, что на самом деле все он прекрасно понимает. В частности, ясно представляет, как нужно себя вести на международной арене, в том числе с Россией. Как вы оцениваете опыт Байдена?

- Опыт, конечно же, очень богатый. У него один из самых больших сроков в кресле сенатора, он был вице-президентом в команде Барака Обамы. И там отвечал именно за внешнюю политику. Поддержал «арабскую весну» на Ближнем Востоке, майдан на Украине, лично курировал действия киевских властей. Несомненно, сейчас уже нужно делать поправки на возраст, но с точки зрения понимания реальной ситуации, текущих раскладов, я думаю, он вполне адекватен.

НЕ СПРАВИЛСЯ С ПАНДЕМИЕЙ И НАДЕЛАЛ ОШИБОК

- Как оцениваете два года его правления?

- Каких-то серьезных, видимых достижений назвать практически нельзя. Избрание Байдена пришлось на 2020 год, это - самый разгар пандемии. В сущности, ему пришлось свой президентский срок начинать с антикоронавирусного дискурса, встраиваться в эту повестку. Плюс ситуация на Украине свой отпечаток наложила на США, в том числе в области экономики, энергетики. Это рост цен на бензин, очень высокая, по американским меркам, инфляция, даже порой нехватка каких-то продуктов в американских супермаркетах. Я не говорю уже про медиа-картинку, когда многочисленные конфузы президента стали предметом для насмешек.

- И все-таки с чем это связано? Ведь он грамотный человек, насколько можно судить, опытный.

- Есть президент, но есть и окружение, которое явно играет свою игру. Допустим, военное лобби, энергетическое. Байден все-таки связан этими группами влияния. Соответственно у него нет возможности ситуацию скорректировать. Плюс все-таки есть объективные факторы, связанные с тем, что, например, многие страны сейчас выступили за дедолларизацию, за уход от доллара как мировой резервной валюты и переход на национальные валюты во взаиморасчетах. Это пока не носит массовый характер, но как минимум для инвесторов - определенный сигнал. Все это в итоге, так сказать, сыграло в минус и ему, и в целом образу демократической партии.

ИЗБИРАТЕЛИ НЕ ПРОЩАЮТ, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ОБЕЩАННОГО

- Выполнил ли лидер США хоть одно из своих предвыборных обещаний?

- Он шел на выборы с более мягкой миграционной политикой. И в принципе на первых порах действительно выступал за неограниченный приезд мигрантов в Соединенные Штаты. Хотя далеко не всем, даже среди демократов, это нравилось. Обещал справиться с инфляцией, мы видим, что это не удалось. Собирался побороть рост тарифов ЖКХ. Здесь тоже провал: рост цен продолжается, иногда весьма ощутимый. Это плохой багаж перед сегодняшними промежуточными выборами в Конгресс.

ПРЕЗИДЕНТ ВИСИТ НА ВОЛОСКЕ, НО ПРОДОЛЖИТ БОРОТЬСЯ

- Если республиканцы возьмут большинство в парламенте, Байдену может грозить импичмент?

- Многое будет зависеть от того, как республиканцы воспользуются своим преимуществом в Конгрессе. Они уже грозились начать процедуру импичмента в связи с ограниченной дееспособностью президента. На этот счет существует соответствующая поправка в конституции страны. Это даст им возможность раскручивать негативные сценарии в медийном пространстве. Рейтинг Байдена будет зависеть от того, сможет ли он справиться с текущими экономическими вызовами, сумеют ли Соединенные Штаты упрочить, например, свою позицию на энергетическом рынке Евросоюза. А мы видим, что США сейчас все для этого делают, активно лоббируя уход с рынка России прежде всего, именно в газовом плане, они всячески продвигают «зеленую» энергетику, чтобы добиться энергетической независимости и, как следствие, снижения цен. Нынешняя администрация попытается успеть через эту новую повестку зайти на мировой уровень. Если это удастся, Байден сможет записать эти результаты себе в заслугу и укрепить свои позиции.