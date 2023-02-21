Иван Ургант намекнул на возвращение шоу «Вечерний Ургант» в эфир

Иван Ургант. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иван Ургант в соцсетях намекнул, что шоу «Вечерний Ургант» вскоре снова может выйти в эфир. Телеведущий опубликовал на своей странице фотографию, снятую в телестудии. На снимке Иван позирует с бейджиком шоу «Вечерний Ургант» на шее. За его спиной на стене можно заметить портрет, который его соведущая Алла Михеева как-то привезла в подарок из Парижа. Алла вручила рисунок Ивану в одном из выпусков «Вечернего Урганта».

«Люблю, когда вся команда в сборе», – лаконично подписал кадр телеведущий.

За несколько минут кадр Ивана Урганта набрал множество лайков. Фото: соцсети.

Шоу «Вечерний Ургант» в последний раз вышло в эфир Первого канала 21 февраля 2022 года. Затем программу, как и многие другие передачи развлекательного характера, временно убрали из эфира, заменив на более актуальные на тот момент политические ток-шоу. Слухи о том, что «Вечерний Ургант» собираются вернуть на экраны, ходят уже давно. Об этом не раз говорила соведущая Ивана Алла Михеева. В конце 2022 года певица Ольга Бузова также намекнула на скорое возвращение программы.

В соцсетях судачили, что после начала спецоперации Иван уехал за границу. Однако сразу несколько знакомых телеведущего подтвердили, что он не покидал Россию. О том, чем занимался его сын все эти месяцы, рассказывал отец телеведущего - актер Андрей Ургант.

«У меня двое детей: Иван и Мария. Иван - актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек. Мария - домохозяйка, временно не работает и воспитывает двух моих внуков. К сожалению, уже нет на свете моей мамы - Нины Николаевны Ургант и мамы моего сына Ивана — Валерии Киселевой. Без них очень грустно», - сообщил Андрей Ургант в интервью «Комсомольской правде».

Оставшись без работы на телевидении, Иван изредка появляется на благотворительных мероприятиях. Он также зарабатывает на корпоративах и частных праздниках. Кроме того, актер стал «лицом» онлайн-курсов по обучению IT-технологиям.

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