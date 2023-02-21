Риэлтор Апрелев рассказал, как будет работать предложенная Путиным льготная программа аренды жилья для сотрудников ОПК Фото: Анастасия ОСИПОВА

- Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса, — Ред.). Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья, - сказал глава государства в послании Федеральному собранию 21 февраля. Владимир Путин отметил, что уже обсудил этот вопрос с правительством.

Отвечаем на главные вопросы о новой инициативе.

Что такое льготное арендное жилье?

Это съемное жилье — квартира или дом - которое частично оплачивают государство или госпредприятие.

Где построят такое жилье?

- В первую очередь, конечно, в городах, наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах, - подчеркнул президент.

Полагаем, что под действие программы попадут Нижегородская, Свердловская области, Удмуртия и т. д.

Что такое «ставка ниже рыночной»?

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев предполагает, что есть два сценария развития новой программы.

Первый - строительство жилья, которое будет предоставляться в аренду из расчета субсидирования ставки найма.

- Например, коммерческая ставка аренды — 50 тысяч рублей за двух-трехкомнатную квартиру. А для работника предприятия ОПК и его семьи может быть предусмотрена субсидия 50% или фиксированная сумма, которая будет дана на оплату аренды, — говорит Константин Апрелев.

Второй сценарий — ничего нового не строить, но компенсировать аренду жилья за счет бюджета в готовых домах. Допустим, сотрудник предприятия уже снимает жилье и ему начинают частично оплачивать его.

Какой должна быть схема субсидирования?

По словам Апрелева, одна из вероятных схем такова. Предприятие компенсирует сотруднику часть арендной платы, а потом получает компенсацию из бюджета.

- Главное, чтобы не было злоупотреблений, - подчеркнул эксперт. - Схема должна прозрачной, лишенной коррупционной составляющей. Но как конкретно будет работать, должно ответить правительство.

Кого коснется новая государственная программа?

Пока не совсем ясно. В России немало предприятий работают на нужды оборонного комплекса. Часть на 100% производит военную продукцию, часть на 50-60-70%, а некоторые лишь небольшой объем, делая упор, в основном, на гражданские товары. Будут ли сотрудники последних считаться работниками ОПК?

- Критерии четко сформулирует правительство, - сказал Константин Апрелев. – Но сейчас важно понять, общую потребность в таком жилье. Сколько человек, работающие в сфере ОПК, живут в съемном жилье? Сколько предприятию нужно привлечь еще специалистов?..

Каковы перспективы такой программы?

- Это хорошая идея, - подчеркивает эксперт. - То, что сейчас такая мера принимается по отношению к ОПК, это решение текущих задач. Считаю, что в будущем нужно направить такую социальную программу на все сферы, где есть кадровый голод – медики, учителя и т. д. И развивать это направление для всех категорий людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Например, человек платит за съемное жилье и не может накопить на первоначальный взнос на ипотеку. Но если субсидировать ему арендную ставку, то он себя почувствует увереннее. Это, кстати, повлияет и на рост рождаемости в стране.