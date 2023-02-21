Пенсионные накопления застрахуют на 2,8 млн рублей: объясняем зачем

По последним данным Центробанка, объем добровольных пенсионных накоплений сейчас составляет 1,62 трлн рублей. Фото: Shutterstock

- Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов, - заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он предложил оттолкнуться от гарантии по банковским вкладам. Она составляет 1,4 млн рублей. Это максимальная сумма, которую получит клиент банка в том случае, если тот обанкротится или лишится лицензии.

- Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму - до 2,8 млн рублей, — заявил глава государства.

Эта инициатива должна стимулировать россиян самостоятельно откладывать себе на старость. И, в частности, использовать механизм негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По последним данным Центробанка, объем добровольных пенсионных накоплений сейчас составляет 1,62 трлн рублей. Число участников этой системы – 6,2 млн человек. Львиная доля из них – сотрудники крупных российских компаний.

Во многих корпорациях дополнительная пенсия – часть социального пакета, который предоставляют работникам. При этом частных клиентов у негосударственных пенсионных фондов немного – меньше миллиона человек.

Суть страхования добровольных пенсионных накоплений заключается в том, что в случае банкротства НПФ или лишения лицензии государство возместит его клиентам все потери (но на сумму не больше 2,8 млн рублей). То есть, за свою будущую прибавку к государственной пенсии можно будет не беспокоиться.

Напомним, раньше добровольные пенсионные накопления не были застрахованы государством. Поэтому интерес к ним был минимальный. С начала 2023 года тех, кто копит себе на пенсию, уравняли с вкладчиками банков. Максимальная страховая сумма для них составила 1,4 млн рублей. Теперь ее удвоят.

P.S. Важный нюанс. Речь идет именно о добровольных накоплениях на пенсию. Не нужно путать их с обязательными взносами, которые были до 2013 года, - накопительной частью пенсии. Объем этих средств, находящихся под управлением управляющей компании ВЭБ.РФ или НПФ, составляет 3,1 трлн рублей. Участников – около 30 млн человек. Эти деньги тоже защищены - системой гарантирования пенсионных накоплений. По ней в случае банкротства НПФ вернут всю сумму взносов, но без инвестиционного дохода. Потолка выплат там нет, но на большинстве счетов лежат небольшие суммы. В среднем - около 100 тысяч рублей.

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