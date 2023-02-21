Путин предложил увеличить налоговые вычеты в России: Сколько денег дадут и когда их можно будет получить

По количеству обращений лидируют социальные вычеты. Их можно получить и за расходы на лечение Фото: Shutterstock

- Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей, — заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Напомним, в России есть несколько видов налоговых вычетов: имущественный, инвестиционный и социальные. Это деньги, которые государство возвращает налогоплательщику из его подоходного налога.

Главное условие – чтобы работа была официальной и с нее был заплачен подоходный налог (НДФЛ – 13%). К примеру, самозанятые и индивидуальные предприниматели получить налоговые вычеты не могут.

По объемам возвратов лидируют имущественный и инвестиционный вычеты. На них приходится около 95% всех выплат. А все потому, что лимиты там на порядок выше, чем по социальным (2 млн и 400 тысяч рублей соответственно). При этом по количеству обращений лидируют социальные вычеты. Их можно получить за расходы на лечение, образование, пенсионные накопления и спорт.

Максимальная сумма по всем социальным вычетам сейчас составляет 120 тысяч рублей. Если подобных трат больше, придется выбирать, какие заявлять к вычету, а какие - нет. Таким образом вернуть от государства можно не больше 15,6 тыс. рублей (13% от 120 тысяч).

Единственное исключение - высокотехнологичная медицинская помощь. По ней лимитов нет. Но вернут не больше того, что вы заплатили государству в виде НДФЛ (в тот календарный год, когда совершили эти расходы).

Траты на образование детей идут по отдельному счету. Здесь можно вернуть 13% лишь с суммы, не превышающей 50 тысяч рублей. То есть, 6,5 тыс. рублей в год.

Когда изменения вступят в силу?

Предложение Владимира Путина должно пройти все этапы законодательного оформления. Только тогда максимальные суммы социальных вычетов официально вырастут. В этом случае за лечение, образование, спорт и пенсионные накопления взрослых можно будет получить до 19,5 тыс. рублей в год (13% от 150 тысяч). А за образование детей – до 14,3 тыс. рублей в год (13% от 110 тысяч).

Правда, конкретные сроки пока не определены. По практике предыдущих налоговых изменений они, скорее всего, вступят в силу со следующего года. То есть, в январе 2024 года можно будет подать заявление на получение вычетов с большей суммы – за расходы, которые были в 2023 году.

Как оформить?

- Необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность. Чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан, - дал поручение глава государства.

В этом направлении Федеральная налоговая служба уже двигается. Раньше за социальными налоговыми вычетами многие не обращались именно из-за сложной процедуры возврата. Надо было заполнить декларацию, отнести ее в налоговую, приложить все документы, а потом четыре месяца ждать, когда тебе на счет упадут несколько тысяч рублей. Многие резонно считали, что овчинка не стоит выделки. Сейчас процедура упрощается.

Во-первых, подать все документы можно онлайн – через личный кабинет налогоплательщика. Во-вторых, сроки стали сильно меньше – они составляют 15 дней. И это уже повлияло на объемы возвратов. Как говорил в середине прошлого года глава ФНС Даниил Егоров, если за весь 2021 год россияне вернули 287 млрд, то всего за половину 2022-го возвраты составили 267 млрд рублей.