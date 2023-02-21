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Звезды21 февраля 2023 15:00

«После 55 понимаешь, что ради любви стоит жить!»: Преобразившийся Киркоров сделал неожиданное заявление

Король эстрады представил официальный саундтрек фильма «Нюрнберг»
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Артист вышел на сцену кинотеатра «Москва» с лиричной премьерой

Артист вышел на сцену кинотеатра «Москва» с лиричной премьерой

Фото: предоставлено пресс-службой

Живую импровизацию устроил Филипп Киркоров на премьере фильма Николая Лебедева «Нюрнберг». Преобразившийся после пластики и похудевший на 12 кило артист вышел на сцену кинотеатра «Москва» с лиричной премьерой — представил саундтрек к «Нюрнбергу», песню Андрея Резникова «Если ты уйдешь». Это был настоящий трехминутный спектакль, гостей премьеры до слез растрогало, как глубоко и искренне артист пел о любви.

- Фильм Николая Лебедева — это не только дань памяти нашим героям, благодаря которым мы сейчас с вами живем, -объяснил KP.RU Филипп Киркоров.- «Нюрнберг»- это еще и история любви. На самом деле мы все живем ради этого чувства. Разные истории у меня были. И сейчас, особенно после 55 лет, понимаешь, что именно ради любви и стоит жить. Раньше, в своей гастрольной гонке я этого не понимал. А сейчас вижу, что, помимо сцены, есть другая жизнь.

Филипп Киркоров и Николай Лебедев

Филипп Киркоров и Николай Лебедев

Фото: предоставлено пресс-службой

Я рад, что наша с Андреем Резниковым песня буквально с первых нот стала большим хитом, возглавив все чарты. Песня ждала своего выхода три года, я счастлив, что Николай Лебедев именно ее выбрал главным саундтреком картины, - поделился артист.

Лариса Долина

Лариса Долина

Фото: предоставлено пресс-службой

Фильм о суде над нацисткой Германией посетили и другие звезды. Например, Олег Меньшиков с супругой, Виктор Сухоруков, Татьяна Миткова, Лариса Долина.

Олег Меньшиков с супругой

Олег Меньшиков с супругой

Как уже писала «КП», «Нюрнберг» - это рассказ о судебном процессе и о русских офицерах, которые добивались справедливого суда над главарями фашистов. Ну и конечно же, картину украсила трогательная история любви русского офицера.

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