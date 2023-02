Не святые мощи: японские ученые обнародовали результаты обследования мумии русалки

Изображение японской русалки, полученное с помощью томографа

Японские ученые из Университета науки и искусств Курасики (Kurashiki University of Science and the Arts -KUSA) с февраля прошлого года обследовали мумию русалки, которая хранилась в храме Эндзюин в городе Асакучи (Enju-in Temple in Asakuchi City) в префектуре Окаяма (Япония). Обещали обнародовать результаты в августе того же года. Но сподобились только на днях, как сообщает портал ScienceAlert.

Мумию долго хранили в ящике

Мумия считалась священной - прихожане храма долгое время ей поклонялись. Но последние 40 лет «русалку» прятали в ящике и держали в сейфе. Для сохранности.

Мумия невелика – ростом порядка 30 сантиметров от макушки до кончика хвоста. Скалится. Прижимает к голове маленькие ручки.

Вот мумию засовывают в томограф

У мумии есть документ, датированный 1903 годом. Согласно ему, русалка, впоследствии засушенная, попалась в сети рыбаков в районе острова Сикоку в период между 1736 и 1741 годом. То есть, почти 300 лет назад. Реликвией, купленной у рыбаков, владели несколько богатых семей. Но как она в итоге оказалась в храме, неизвестно.

Японская русалка в профиль

Настоятель храма Козен Кида лично передал мумию ученым. Из любви к науке, видимо. Или из любопытства. А может быть, не сомневался в том, что русалка когда-то была настоящей.

Исследователи же изначально подозревали, что мумия поддельная. Полагали, что верх ее скорее всего от какой-нибудь зубастой обезьяны, а хвост рыбий. Собирались лишь уточнить подробности мистификации.

Японская русалка – вид сзади

Обследование включало «визуальную оценку, рентгенографию, рентгеновскую компьютерную томографию, оптическую и электронную микроскопию, флуоресцентный рентгеновский анализ, анализ ДНК и радиоуглеродное датирование».

Выяснилось: скелета у мумии нет. Из костей – только нижняя челюсть от какой-то плотоядной рыбы. Тело и голова изготовлены из хлопка, бумаги, папье-маше и гипса с примесью песка и древесного угля. Волосы на голове – это шерсть животных. Верхняя часть тела покрыта чешуей рыбы фугу, нижняя из кожи рыбы горбыля. Ногти сделаны из рога животного.

Радиоуглеродное датирование показало, что мумия старинная, но была изготовлена позднее, чем написано в «сопроводительном документе» - в конце 1800 годов.

Исследователи намерены вернуть «мумию» в храм. Прихожан вряд ли смутит то, что у неё настоящие только челюсть с зубами и чешуя. «Реликвии» продолжат поклоняться. Японцы в русалок верят, называют нинге и считают их целебными. Здесь весьма популярна легенда о некой женщине по имени Яо Бикуни. Она целиком съела русалку и прожила 800 лет.

Легенды и обеспечивали спрос на мумии русалок. Их изготавливали, обычно используя обезьян и рыб. Но в конкретном случае в ход пошли другие подручные материалы.

Целиком русалок сейчас не едят, но кусочки иной раз отгрызают, в надежде избавиться от недугов, а то и обрести долголетие. Хотя делать это – в смысле отгрызать - не обязательно. Считается, что достаточно «приложиться» к мумии, как к святым мощам.

Не исключено, что доступ для поклонения «русалке» откроют вновь, приняв меры по ее консервации. Настоятель храма полагает, что мумия своей целебной силой подавит коронавирусы.

Ребра из проволоки, хвост настоящий – рыбий

В 2012 году специалисты и студенты сразу двух британских университетов - Линкольна (University of Lincoln) и Кембриджа (University of Cambridge) исследовали 40-санттиметровую мумию русалки, которая хранится в английском Buxton Museum. Мумия, что, собственно, и не удивительно, оказалось поддельной. Рентген показал, что ее ребра сделаны из проволоки, некоторые детали верхней части тела - деревянные. Волосы – человеческие, равно, как и кожа. Зубы выточены из человеческих костей. А хвост действительно рыбий. Подробнее об исследованиях 11-летней давности в нашем материале.

Русалка, обследованная в 2012 году

А вдруг они существуют?

В 2015 году британская газета The Mirror рассказала об очень странном ролике, на котором запечатлены несколько мужчин, облаченных в костюмы химзащиты. Они грузят на носилки человекообразное существо с рыбьим хвостом. Подробности в нашем материале.

В Польше вроде бы выловили самца русалки

