Ученые заметили неожиданное сходство у людей и зебр: весь секрет в рисунках

На Земле нет людей с одинаковыми отпечатками пальцев. Фото: Shutterstock

Узоры, сотканные папиллярными линиями –микроскопическими складочками на коже подушечек пальцев, уникальные. Шанс найти хотя бы двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев один к 64 миллиардам. То есть, практически нереально – на Земле людей столько нет. И еще долго не будет. Даже у близнецов отпечатки пальцев разные. В том числе и на ногах. В чем причина? С помощью каких, прямо скажем, ювелирных механизмов природа «вытачивает» неповторимые узоры? Похоже, что ученые их обнаружили.

Исследователи из университета Эдинбурга экспериментировали с мышами – у них, оказывается, тоже есть папиллярные узоры. Только совсем крошечные. И чуть проще. Но образуются они как у людей – еще до рождения. Ближе к появлению на свет. Управляют процессом гены. Точнее их мутации. Любая из них, происходящая во время внутриутробного развития, приводит к появления какого-нибудь завитка. Или петельки. А поскольку мутации разные – у каждого свои и по характеру, и по времени, то и узоры отличаются.

Зебры только с виду все одинаковые. На самом деле они отличаются полосками. Фото: Shutterstock

Участвуют в «живописном творчестве» и множат различия молекулярные пути, по которым передаются биологические сигналы. Непосредственно «творят» вещества трех видов. Одни – стимуляторы - способствуют образование складочек, другие – ингибиторы -тормозят, от третьих зависят размеры складочек.

Таким образом, вещества случайным образом искажают появляющуюся на коже рябь, вмешиваясь поочередно. Математик Алан Паттерн Тьюринг в 50-е годы прошлого века описал законы, управляющие подобными процессами в природе – самый наглядный из которых, это формирование полосок у зебр, у львов, пятен у жирафов и леопардов. Ученые из Эдинбурга, в модельных экспериментах, меняя количество «управляющих» веществ, получали папиллярные узоры в виде не бороздок, а бугорков. И у нас могли бы появляться такие в случае сбоев механизмов морфогенеза. Но они работают на редкость четко ужи миллионы лет.

Схема образования отпечатков пальцев.

Паттерны Тьюринга – узоры - начинают разрастаться из центра подушечки и распространяются к краям. Если бы не взаимодействие «творческих сил», то и узоров бы не было – пальцы были бы расчерчены параллельными полосками. Как матрасы. И зебры тоже. А шкуры леопардов напоминали бы ситчик в горошек.

«Слияние волн формирования рисунка, инициируемых в этих местах, определяет тип рисунка отпечатка пальца, который вместе с присущей системам Тьюринга случайностью придает индивидуальную уникальность каждому отпечатку пальца», - пишут авторы исследования.

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