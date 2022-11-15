Дважды родившиеся: три удивительные истории о спасенных жизнях

Пересадка органа может понадобиться любому человеку. Зачастую это единственный шанс спасти жизнь. Фото: Shutterstock

Я явилась вторично на свет от сияния ножа,

В яркой комнате воздух пронизывал холодом кости,

Еле шепчущий голос, как отзвук грохочущей трости,

Приказал, чтобы в тело вернулась блудница — душа.

Белоснежные ангелы в масках склонялись ко мне,

Просчитав до секунды телец кровяных остановки,

Их движенья точнее любой самой точной шлифовки,

Мастерство этих ангелов в непревзойденной цене.

За окном чернота город кутает бархатным сном,

Проникая в дома, облачаясь в желанные грезы,

Только белые ангелы — гении и виртуозы

На ногах со склоненным в работе, вспотевшим челом.

Чудеса их труда — возвращенные жизни людей,

Хирургический стол — их великого творчества место.

Так случилось со мной — от искусства их рук я воскресла.

Эти ангелы носят высокие званья врачей!

Так случилось со мной — от искусства их рук я воскресла. Фото из личного архива Елены Батовой

«КОГДА ОТСЕИВАЕТСЯ ВСЕ НЕНУЖНОЕ, ОСТАЕТСЯ ГЛАВНОЕ — ЖИЗНЬ И РОДНЫЕ»

Это удивительное стихотворение написала Елена Батова, которой специалисты института трансплантологии им. Шумакова провели трансплантацию легких в 2018 году. До этого дня жизнь Елены больше напоминала беспрерывный бег, от которого все больше задыхаешься. Только вот никуда она не бежала, а пыталась жить обычной жизнью.

— Начиналось все как-то очень постепенно — после тяжелого жизненного периода организм, видимо, дал сбой, я несколько раз переболела воспалением легких, причем за один год, — рассказывает Елена. — В 2010 году мне поставили диагноз «бронхоэктатическая болезнь» (из-за гнойно-воспалительного разрушения бронхиальной стенки происходит сильное расширение бронхов. — Ред.). Если говорить образно, то в бронхах появляются «мешки» с мокротой, которые уже невозможно убрать. К сожалению, тогда в нашем небольшом городе врачи не знали, как правильно лечить эту болезнь, ситуация усугублялась, мне поставили диагноз ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких, когда идет беспрерывное воспаление, из-за чего очень ограничивается поток воздуха. — Ред.). Я театральный режиссер, работаю с людьми, часто с большими проектами, иногда занятость круглосуточная. Представляете, что это было для меня — беспрерывный кашель с мокротой, одышка, постоянная усталость. Я очень похудела, при росте 170 см весила всего 45 кг. При этом врачи не могли найти отклонений: анализы были отличными, рентген показывал незначительные изменения в легких, и только спирография внешнего дыхания (когда измеряют объем выдоха) становилась все хуже...

В 2018 году летом ситуация стала критической — Елена буквально не могла дышать, легкие работали меньше чем на 10%. Ее обследовали в Москве и поняли, что ситуация уже необратима, — вылечить настолько пораженные болезнью легкие просто нельзя. И тогда врач предложил трансплантацию.

Донора для Елены удалось найти буквально за два месяца. Фото из личного архива Елены Батовой

— Помню, тогда я только горько посмеялась — для меня пересадка органов это было что-то баснословно дорогое из западных сериалов, денег, естественно, не было, — Елена делает паузу и тихо продолжает: — Я уже и с мужем, и с сыном в тот момент всерьез попрощалась. Представляете, мы даже не знали, что у нас в стране возможна трансплантация. Бесплатно! По ОМС!

Елене повезло: донора удалось найти буквально через пару месяцев.

Двойная трансплантация легких, когда пересаживают оба легких (в некоторых случаях помогает пересадка даже одного легкого) — это технологически очень сложная операция, требующая не только ювелирного умения хирургов, но и сплоченной работы анестезиологов, сестер.

— Моя операция длилась 13 часов, знаю, что некоторые проводят почти по 20 часов под наркозом на аппарате искусственного дыхания, пока им пересаживают легкие, — продолжает Елена. — Мастерство хирургов, конечно, просто поражает! Но потом еще ждет долгая реабилитация, мы по сути заново учимся ходить, дышать, жить... И очень важно, чтобы в этот момент рядом был близкий человек, потому что после пересадки буквально рождается новый человек, который не умеет пока ни есть, ни передвигаться, ни даже элементарно перевернуться в постели. Мне очень повезло с мужем: чтобы поднять меня на ноги, он уволился с руководящей должности и круглыми сутками был рядом со мной — сначала до операции, потом после. Наверное, только благодаря ему я восстановилась максимально быстро.

Прошло четыре года. Елена полна сил, планов и вдохновения. Она начала профессионально писать стихи, раньше это было эпизодическое увлечение, приносящее иногда удовлетворение. А в 2022 году проходили первые Всероссийские трансплантационные игры. И Елена заняла призовые места сразу в четырех категориях: бадминтон, дартс, бег на 100 метров и скандинавская ходьба на 1,5 км.

«Пройдя через все это, понимаешь, что болезнь, видимо, была дана для того, чтобы отбросить шелуху, все наносное и потому ненужное. Казалось, что работа была смыслом моей жизни. Но на самом деле смысл жизни в родных, в любви, заботе, поддержке. И еще в том, чтобы делать то, что тебе так нравится, приносит радость».

ЦИФРА

С начала 2022 года в России проведено 10 трансплантаций легких и 2 комплекса сердце — легкие.

*Данные статистики представлены на момент публикации статьи.

Диме требовалась пересадка почек. Фото из личного архива семьи Чаловых

«ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВАЖНЕЕ ПЕРВОГО»

— О том, что у моего ребенка аномалия развития мочеполовой системы, мы узнали еще до родов, на УЗИ, — рассказывает мама Димы Татьяна. — И уже тогда поняли, что нам предстоит борьба за здоровье ребенка, начали готовиться к тому, что это не будет просто. Так и случилось. Диагноз «двусторонний уретерогидронефроз» не оставлял выбора. Уже в три месяца Диме сделали первую операцию, которая позволила прекратить заброс мочи в почки. Но все равно ребенка мучили постоянные пиелонефриты и воспаления. И уже в 9 месяцев Диме поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность».

Семье Чаловых сразу сказали, что при поражении почек возможна родственная пересадка.

«До 13 лет мы соблюдали все предписания врачей, диету, образ жизни. Но потом начался пубертат. И мой маленький мальчик внезапно за год вытянулся на 20 см! Внутренние органы не успели за таким стремительным ростом. В один ужасный день Дима просто упал на пол и потерял сознание. Оказалось, что организм серьезно отравлен: почки почти перестали работать... Наверное, это был самый страшный момент в моей жизни — я думала, что потеряла своего ребенка...» — Елена до сих пор не может без дрожи об этом вспоминать.

Но, к счастью, Диму удалось спасти, что в целом не меняло ситуации: ему требовался либо постоянный диализ (промывание почек), либо пересадка. Ее провели в Институте трансплантации им. Шумакова.

— Дима достаточно равнодушен к своему первому дню рождения, но вот 15 декабря, день пересадки, для него куда важнее, — говорит Татьяна. — Он любит повторять, что о такой возможности должны знать как можно больше людей. И в целом, конечно, мой мальчик очень изменился. Помню, в одной из больниц его потухший взгляд и слова: «Мама, я больше не хочу так жить». Уставший от постоянной боли, диет, ограничений... А сейчас это жизнерадостный, увлеченный подросток, играет на электрогитаре, у него куча друзей, он любит жизнь и наслаждается каждым мгновением. Совершенно не представляю, что он может сейчас такое сказать. Трансплантация, действительно, не просто спасла его жизнь, но позволила заново родиться.

Сейчас это жизнерадостный, увлеченный подросток, любит жизнь и наслаждается мгновеньем. Фото из личного архива семьи Чаловых

ЦИФРЫ

С начала 2022 года в России выполнено 1282 трансплантации почки (1107 — от посмертного донора, 175 — от родственного донора).

Статистика актуальна на 31.10.2022.

«ТЕПЕРЬ МЫ САМИ ПРОГРАММИРУЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ»

У Никиты редкая генетическая поломка — синдром Данона, из-за которого нарушается обмен веществ и впоследствии ослабляется мышечная система, в первую очередь сердечная мышца. Еще в раннем детстве у мальчика уже была мышечная дистрофия.

— Все это, конечно, ограничивало жизнь сына, он быстро уставал, не мог делать порой самые обычные дела, — рассказывает мама Елена. — Но основные проблемы начались, когда Никите исполнилось 14 лет, — при осмотре врачи поставили диагноз «гипертрофическая кардиомиопатия». И врачи предложили трансплантацию. Мы были готовы к ожиданию, хотя для нас каждый день уже был на вес золота. Но нам очень повезло: буквально спустя три дня после первой консультации и постановки в лист ожидания в центре Шумакова нам перезвонила лечащий врач и сказала, что появилось подходящее донорское сердце! Это было настоящее чудо.

Период реабилитации после трансплантации не самый простой, но все проходит. И сейчас Никита чувствует себя хорошо, поступил в колледж на программиста, ведет совершенно нормальную жизнь подростка. Да, конечно, необходимо принимать иммуносупрессанты и другие препараты, чтобы поддерживать новое сердце.

— Но Никита уже давно привык держать свою жизнь в своих руках, — говорит мама Елена. — С раннего детства мы периодически лежим в стационарах, он понимает, что родился с особенностями, но воспринимает это совершенно спокойно. А с появлением нового сердца он и вовсе стал обычным подростком, который может теперь сам программировать свою жизнь.

ЦИФРЫ

В этом году в России выполнено 256 трансплантаций сердца. Статистика актуальна на 31.10.2022.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Моему незнакомому герою-донору

Мой незнакомый родной, дорогой человек!

Волею судеб сплелись мы с тобой воедино,

Думать о нашем родстве не всегда выносимо,

Но невозможно замедлить мыслительный бег.

Кто ты? Чем жил? Что ты делал до встречи со мной?

Думаю часто об этом, тебя представляю,

Жаль только, милый, тебя никогда не узнаю.

Но для меня ты отважный, бесстрашный герой!

Ты мой спаситель, вернувший дыханье и жизнь,

Подвиг и дар твой ничем невозможно измерить,

Я так горжусь, что в моих разветвленьях артерий

Звезды твоих кровяных измерений зажглись.

Благодарю за любовь и величие души!

И поклянусь, что душа у тебя необъятна.

И повторю многотысячно и многократно,

Что мы единое, что ты во мне, и ты жив!

Благодарю небеса, что мне дали тебя,

Благодарю тех людей, что тебе сопричастны,

Благодарю за возможность грядущего счастья,

Благодарю, преклоняясь и вечно любя!

Елена Батова, 2020.

ВАЖНО

Зачем нужно донорство органов и тканей?

Это гуманно. Пересадка органа может понадобиться любому человеку. Зачастую это единственный шанс спасти жизнь. Если не развивать программы трансплантации и донорства, тысячи людей рискуют не дождаться операции и погибнуть. Основные религиозные конфессии признают донорство и трансплантацию органов актом любви и сострадания.

Подробнее о донорстве органов в целях трансплантации вы можете узнать на сайте donorstvo.org