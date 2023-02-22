Совет Федерации проведет внеплановое заседание 22 февраля 2023 года Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Совет Федерации России соберется на внеплановое заседание 22 февраля 2023 года. Основной причиной резкого изменения стандартного графика работы сенаторов стало послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Темы, поднятые президентом, и станут основными для обсуждения.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию заседания Совфеда РФ в формате виедотрансляции. Начало – в 15:00 22 февраля 2023 года.
Еще на прошлой неделе сенатор Вячеслав Тимченко сообщил, что центральной темой внепланового заседания Совета Федерации РФ 22 февраля 2023 года станет принятие законов по интеграции новых регионов в правовое поле страны, которые должны быть приняты до 1 марта.
Напомним, в середине января Владимир Путин подписал ряд поручений, часть из которых напрямую касается новых регионов.
Согласно им, жители Херсонской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик получат ипотеку со ставкой не более 2% годовых. Кредит будет выдаваться и для покупки жилья, и для его строительства. Детали ипотечной программы должны быть готовы к 1 марта.
Кроме того, может быть поднята тема выдачи материнского капитала жителям новых регионов России. Материальную поддержку молодым родителям накануне анонсировал в своем послании президент Владимир Путин.
Еще одной темой внепланового заседания Совета Федерации РФ 22 февраля 2023 года может стать закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), также внесенный Владимиром Путиным.
На сайте KP.RU можно будет посмотреть видео внепланового заседания Совфеда России. 22 февраля 2023 года в 15:00 мы проведем онлайн-трансляцию мероприятия в прямом эфире. А сразу после окончания заседания Совфеда – опубликуем полное видео.