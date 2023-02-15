Госдума и Совфед проведут внеплановое заседание 22 февраля 2023 года

Госдума и Совфед проведут внеплановое заседание по интеграции новых регионов в правовое поле России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума и Совет Федерации России проведут внеплановое заседание в среду, 22 февраля 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Вячеслава Тимченко.

По его словам, центральной темой мероприятия станет принятие законов по интеграции новых регионов в правовое поле страны, которые должны быть приняты до 1 марта.

Собеседник агентства уточнил, что нижняя палата российского парламента начнет заседание утром, а верхняя – после обеда.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине января президент России Владимир Путин подписал ряд поручений, часть из которых напрямую касается новых регионов.

Согласно им, жители Херсонской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик получат ипотеку со ставкой не более 2% годовых. Кредит будет выдаваться и для покупки жилья, и для его строительства. Детали ипотечной программы должны быть готовы к 1 марта.

Другое поручение предусматривает, что до 31 марта необходимо утвердить программы развития до 2030 года. Цель: вывести уровень жизни и социально-экономическое развитие на средний уровень по стране.