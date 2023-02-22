Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о выходе России из ДСНВ

Комитет по международным делам Госдумы рекомендовал депутатам принять законопроект о приостановке участия России в ДСНВ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет Госдумы по международным делам в среду рекомендовал депутатам принять законопроект о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 февраля 2023 года.

Документ внесен президентом России Владимиром Путиным. Он предусматривает выход страны из ДСНВ. При этом возможно возобновление действия договора в случае соответствующего решения российского лидера.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он объяснил это тем, что НАТО требовала выполнения Россией обязательств, но свои при этом не исполняла.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выход России из ДСНВ итогом внешней политики США. На этом фоне спикер нижней палаты российского парламента призвал американский Конгресс осознать созданную по вине главы Белого дома Джозефа Байдена ситуацию и ее возможные последствия.

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