«Это благодарность каждому»: Финалистка детского «Голоса» записала пронзительный манифест в поддержку русских бойцов в зоне СВО

Анастасия Гладилина — финалистка пятого сезона шоу «Голос.Дети» Фото: Первый канал

Как выясняется, не только певец SHAMAN стремится поддержать русских воинов в судьбоносный для России момент.

На днях песню-посвящение русским бойцам выпустила Анастасия Гладилина — финалистка пятого сезона шоу «Голос.Дети», которая в 2018 году чуть не выиграла проект в составе команды Валерия Меладзе.

Фото: Первый канал

Прошло пять лет — где теперь Меладзе, все знают. А вот Настя подросла (ей 18), начала сольную карьеру, записывает саундтреки к популярным сериалам («Монастырь») и ко Дню защитника Отечества выпустила песню «Русскому солдату» (музыкальный лейбл «Шостаковичи и Стравинские»). Уже по названию которой понятно, зачем композиция вышла именно сейчас.

— Эту песню хочется посвятить всем солдатам, героям, которые защищали и защищают нашу Родину в разные периоды ее истории, — пояснила певица. — Это произведение – благодарность каждому защитнику за подвиги, смелость, отвагу, верность и любовь к Родине!

Фото: социальные сети

Музыку написала композитор Алина Небыкова, слова — поэтесса Ольга Фоминых.

Текст песни весьма пронзительный, особенно в исполнении юной девушки:

"За Родину – в бой!

За дом свой родной!

Солдат – это дело чести!

Полетом знамен

И песней времен

Твой подвиг навек воскреснет!

Ты не боялся воевать,

Хоть это страшное искусство.

Солдат, страна – твоя судьба,

Вот ты и стал героем русским"

— Когда я дала послушать Анастасии, она сразу выразила желание ее исполнить и записать, — пояснила Небыкова. — Первое исполнение состоялось в Московской консерватории на фестивале «Московская осень» в ноябре 2022 года вместе с Камерным хором консерватории под управлением А.В. Соловьева. Это исполнение было настолько убедительным, что на следующий день у видеозаписи с концерта было более полумиллиона просмотров и сотни комментариев.

В соцсетях песню приняли тепло: Настю поздравляют как коллеги (к примеру, Мария Панюкова, тоже певшая в детском «Голосе»), так и обычные люди.

— 24 февраля у нас в Луганске слушали и смотрели исполнение этой песни на фестивале фронтового искусства «За Отечество», — комментирует трек один из подписчиков в ВК.— Просто даже не могу передать нашу реакцию – тех, для кого это началось не в 2022, а в 2014. Из Луганска передаю большущий привет и огромное спасибо за такое шикарное исполнение, такой замечательной песни!