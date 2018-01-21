Шоу «Голос. Дети — 5»: Баста и Пелагея уместились в красные кресла наставников

21 Янв. 2018 2018-01-22T01:03:36+03:00

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Только-только отгремели фанфары и отстреляли «Стечкины» в Махачкале по поводу победы в «Голосе-6» Селима Алахярова.

И вот опять вокальный проект вернулся.

22 января начинаются съемки слепых прослушиваний детского «Голоса», которые мы уже в феврале увидим в эфире.

А пока продюсер и опекун шоу Юрий Аксюта объявил, кто в этом году станет пестовать подрастающее и умело поющее поколение.

Рэпер и кумир молодежи Баста вернулся после паузы — он участвовал во «взрослой» версии «Голоса-4» в 2015 году. В прошлом году заходил в гости вместе с Полиной Гагариной и спел вместе с ней на слепых прослушиваниях песню Stan Эминема.

Сюрприз для Наставников! Баста и Полина Гагарина - Stan .

Баста так соскучился по «Голосу», что создал даже свой — шоу «Голос улиц». Там рэпер слушал и отбирал трушных и неизвестных никому исполнителей. Проект показывал в эфире канал «Пятница!». И вот теперь настоящий «Голос» позвал Басту обратно. Детский, но тоже приятно.Пелагея вернулась после паузы поменьше: только отгуляла певица Новый год, Рождество, Крещение — и пора на работу. Артистка-народница в декабре привела к финалу «Голоса-6» Ладислава Бубнара, но выиграть шоу чешскому певцу не удалось.

Опыт вокальной воспитательницы у Пелагеи есть. Она растила детей «Голоса» три сезона, а вот четвертый пропустила — своего, наконец, завела, Таисию Телегину.

Опыт вокальной воспитательницы у Пелагеи есть. Фото Максима Ли

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе тоже станет наставником проекта.

Кто не помнит, четвертый сезон детского «Голоса» выиграла Елизавета Качурак из команды Димы Билана. Сейчас 14-летняя вокалистка из города Калач-на-Дону (Волгоградская область) доучивается в школе, иногда записывает песни, участвует в праздничных концертах или вручении музыкальных премий, а еще играет в настольный теннис — в региональных соревнованиях.

В этом сезоне музыкальная редакция детского «Голоса» обработала порядка 7000 заявок. Из них отборщики выбрали «золотую тысячу» вокалистов, которых тщательно прослушали на кастинге в Останкино. В итоге к слепым прослушиваниям проекта были допущены 123 ребенка.

Кстати, Полина Гагарина, подменявшая Пелагею в шоу «Голос. Дети — 4», признавалась, что ее сын Андрей Кислов (от брака с актером Петром Кисловым) готовится выступить в проекте. Но в списке детей, прошедших отбор на кастинге пятого сезона, мальчика нет.

Вести проект будет, разумеется, Дмитрий Нагиев.

ПРАВИЛА ПРОЕКТА

Во время слепых прослушиваний каждый из наставников наберет команду из 15 исполнителей. На стадии «Поединки» команды будут разбиты на тройки и из каждой в следующую стадию пройдет лишь один сильнейший конкурсант. На этапе «Песня навылет» наставники выберут финалистов (по два от команды). Затем зрители получат возможность своими голосами «спасти» еще по одному исполнителю из каждой команды (из числа отсеявшихся в «Песне навылет»).

В финале, который пройдет в прямом эфире, девять финалистов в последний в этом сезоне раз поднимутся на сцену «Голоса», а зрители выберут среди них победителя.