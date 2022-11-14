«Госуслуги Авто» появились ВКонтакте: прямо в соцсети люди смогут предъявлять электронные водительские права

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Госуслуги запустили тестовую версию мини-приложения «Авто» на платформе VK Mini Apps, в котором люди смогут воспользоваться услугами сервиса «Госуслуги Авто»: просмотреть документы на автомобиль, предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение или СТС, а также передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их.

В каталоге сервисов ВКонтакте или в поиске социальной сети по ключевым словам можно найти приложение Госуслуг. После авторизации в разделе «Авто» будут доступны большинство функций «Госуслуг Авто» и новый уникальный сервис — предъявление электронного водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети.

Авторизация в сервисе происходит через портал «Госуслуги»: пользователя система отправляет на него для ввода логина и пароля, переход обратно ВКонтакте происходит автоматически. При этом персональные данные от Госуслуг не передаются платформе — мини-приложение работает исключительно как внешний интерфейс.

Электронные права и свидетельство о регистрации отображаются в виде уникальных QR-кодов. При необходимости автовладелец может предъявить сотруднику ГИБДД документы именно в таком виде, их можно считать специальным устройством. По действующим правилам дорожного движения, инспектор ГИБДД вправе запросить оригиналы водительского удостоверения и СТС.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Скорость жизни определяет желание людей использовать удобные сервисы. Предъявить права прямо в своём смартфоне, а не копаться в папке с документами в бардачке — теперь наша цифровая реальность. Это удобно современному водителю, это понятно автоинспектору. Особенно приятно, что портал „Госуслуги“ выбрал нас как площадку для взаимодействия с людьми: сделал классное мини-приложение, которое не требует скачивания и доступно всегда».

Сейчас сервис «Госуслуги Авто» запущен в тестовом режиме, до конца года он будет дорабатываться и развиваться.