«Боль есть, но она настоящий герой»: Илья Авербух прокомментировал травму Татьяны Тотьмяниной в «Ледниковом периоде»

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

14 ноября на съемках девятого выпуска «Ледникового периода» серьезно упала на лед одна из участниц шоу — Татьяна Тотьмянина. Партнер фигуристки Иван Колесников неудачно задел коньком ее ногу, после чего спортсменка оказалась чуть ли не обездвиженной. Но через некоторое время стоически справилась с болью и завершила выступление. После окончания съемки Татьяну госпитализировали. А уже 15 ноября на съемках десятого выпуска проекта Тотьмянина вернулась.

— Таня — настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль, — рассказал вчера продюсер и хореограф проекта Илья Авербух. — Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой. Думаю, завтра (15 ноября) мы уже что-то поймем по результатам.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

На репетиции Тотьмянина была максимально сосредоточена и ничего не комментировала. Это за нее сделал Илья Авербух.

— На данный момент состояние лучше, — объяснил хореограф. — Она приехала сейчас на раскатку, будем смотреть. В общем, ничего сильно серьезного нет. Боль, конечно, есть, ей больно, сложно ходить, но она настоящий герой.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

До этого муж фигуристки Алексей Ягудин, который ведет «Ледниковый период», объяснил, что у Татьяны — повреждение мениска.