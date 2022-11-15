«Пока на уколах в строю»: Алексей Ягудин рассказал о состоянии травмировавшейся в шоу «Ледниковый период» Татьяны Тотьмяниной

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Несмотря на то, что Даня Милохин попытался сорвать съемки проекта «Ледниковый период», шоу продолжается. Съемки проекта проходят в «Лужниках» и с уходом блогера сопутствующих трудностей не убавилось. KP.RU уже писал о том, что Егор Бероев после падения на лед выступает с мягким фиксатором спины, а Наталья Подольская получила несколько швов на подбородок. Теперь и Татьяне Тотьмяниной досталось.

14 ноября олимпийская чемпионка на съемках девятого выпуска шоу неудачно упала после выполнения одного из элементов в паре с Иваном Колесниковым. Во время поворота актер приподнял ногу и коньком ударил в колено партнерши. Тотьмянина почувствовала дикую боль, но выступление героически завершила. Однако из-за болевого шока и невозможности наступать на ногу врачам «Ледникового периода» пришлось вызвать скорую помощь. Татьяну увезли на обследование.

Уже 15 ноября фигуристка вернулась в строй и репетировала новый номер с Колесниковым. KP.RU решил уточнить состояние здоровья у мужа Татьяны, олимпийского чемпиона и ведущего проекта Алексея Ягудина.

Алексей Ягудин. Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

- У Тани поврежден мениск, вчера был отек, - объяснил он. - Врачи откачали жидкость. Пока она в строю, но на уколах. Обычная жизнь спортсмена.

Разумеется, это не первая травма в карьере прославленной спортсменки. Более того, не первая — в «Ледниковом периоде». Два года назад звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко уронил Татьяну на тренировке, и ей пришлось выбыть. А в прошлом году тот же Иван Колесников загремел на лед с Тотьмяниной так, что сломал скулу и подглазную дугу.