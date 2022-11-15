Популярная диета голливудских звезд оказалась пшиком: От нее открестился даже вдохновитель-Нобелевский лауреат

Фастинг, интервальное голодание, не дает хороших результатов. Фото: Shutterstock

«МЕТОДИКА НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА»

Телеведущие Екатерина Андреева и Юлия Меньшова, голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Скарлетт Йоханссон, актеры Хью Джекман и Бенедикт Камбербэтч. А еще не так широко известные публике, но весьма влиятельные бизнесмены из Кремниевой долины в США. Что их всех объединяет? Кроме доходов выше среднего, модный тип питания под названием «фастинг» (fasting). В переводе с английского - временное воздержание от еды, или интервальное голодание. Как правило, это режим «16 на 8». То есть 16 часов, включая время сна, ты проводишь натощак, а в течение 8 часов ешь все, что хочешь, в пределах своей суточной нормы калорий (она зависит от возраста, образа жизни, роста и проч.). На практике это может выглядеть, например, как поздний завтрак в районе 12 часов дня, обед в 16.00, ужин в 19.00. И ни крошки еды до следующего утра. Некоторые обедают попозже и вообще пропускают ужин (режим «18 на 6»).

В чем фишка? Продвинутые приверженцы фастинга ссылаются на японского ученого Есинори Осуми. В 2016-м он получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Исследователь изучал так называемую аутофагию. Это один из способов «самоочистки» организма, когда клетки избавляются от дефектных белков, буквально поедая их. За счет такого метода снижается риск повреждения органов, тканей, развития воспалений и опасных заболеваний. Осуми проводил лабораторные эксперименты на любимом подопытном микроорганизме ученых: дрожжах. Оказалось, что при временном отсутствии питания аутофагия идет активнее. Дрожжи интенсивнее расщепляют свои старые или поврежденные белки. Красота!

Японский ученый Есинори Осуми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УЧЕНЫЙ В ШОКЕ

«Эврика!», - подхватили сторонники скорейшего переноса научных открытий на практику. Значит, и люди при временном воздержании от еды помогают своему организму лучше «чинить поломки»! Так что фастинг это и профилактика тяжелых болезней, и путь к омоложению. Или, как минимум, к замедлению старения. Да еще и похудение бонусом.

Движение интервально голодающих стало набирать силу. Незадолго до начала пандемии COVID-19 «основоположник фастинга» Есинори Осуми приехал на научно-медицинский форум «Здоровая Москва». Организаторы анонсировали сенсационную лекцию из первых уст под названием «Аутофагия и особенности голодания, продлевающего жизнь». Огромный зал едва вместил желающих, включая журналиста «КП». Впрочем, основное выступление маэстро аудиторию не заинтересовало: что-то про особенности исследования дрожжей. Конечно же, все хотели услышать подтверждение об омолаживающей силе временного голодания для людей. Когда этот вопрос задали ученому, Осуми посмотрел на зал в полном недоумении. «Я лишь проводил опыты на дрожжах, и никогда не говорил, что посты и другие виды голодания могут давать положительные эффекты для здоровья у людей», - в крайнем изумлении открестился ученый. Словом, «методика нобелевского лауреата» оказалась фейком. Исследователь опроверг, что его открытие служит доказательством пользы фастинга для человека. Этот вопрос надо изучать, мне ответ не известен, развел руками лектор. С тех пор было проведено несколько исследований - именно на людях. И вот, что выяснили ученые.

МОЛОДЕЕТ ЛИ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

Исследователи из Иллинойского университета (США) разделили добровольцев с лишним весом на три группы. Первой можно было есть 6 часов в течение суток, второй - всего 4 часа. Третья питалась в свободном режиме. Участники эксперимента находились под наблюдением 8 недель. Результаты оказались такими:

- повышенное артериальное давление у интервально голодающих осталось на том же уровне,

- «плохой» холестерин не снизился,

- частота пульса не уменьшилась,

- уровень воспалительных факторов в крови не сократился,

- уровень глюкозы в крови не стал меньше.

Словом, показатели состояния сердца и сосудов не улучшились. А ведь именно сердечно-сосудистые проблемы чаще всего становятся причиной смерти людей в старшем, да и во все более молодом возрасте. О каком продлении жизни может идти речь без оздоровления «пламенного мотора»?

ЧТО С ЛИШНИМ ВЕСОМ

Фастинг таки привел к похудению. Правда, едва заметному. Добровольцы, питавшиеся по часам, сбросили в среднем по 3% лишнего веса за весь период эксперимента. Причем, одинаково похудели и те, кто мог есть в течение 6 часов, и те, кого пускали к столу всего на 4 часа в сутки. То есть жесткость ограничений роли не сыграла.

Почему 3% на самом деле мало? Потому что по медицинским стандартам эффективной считается методика, которая избавляет минимум от 5% массы тела за один курс, поясняют авторы научной статьи.

Интересный момент: оказалось, что по факту у интервально голодающих суточная калорийность питания снизилась в среднем на 550 кКал. При том, что сами они сознательно калории не ограничивали. Видимо, эффект объясняется сокращением окна для приема пищи. Все-таки в 6-ти или 4-х часовой промежуток чисто физически сложно уместить завтра-обед-ужин и еще три чаепития с плюшками. А вот если применять более распространенный режим фастинга 16 на 8, то, очевидно, и еды больше влезет. А значит, без отслеживания и сознательного снижения калорий шансы на похудение становятся еще более призрачными.

КСТАТИ

Какие еще изменения происходят в организме

- У добровольцев повысилась чувствительность тканей к инсулину. Это важный для здоровья показатель. Означает снижение риска развития сахарного диабета.

- Сам по себе уровень глюкозы в крови, однако, не снизился.

- Еще одно исследование показало, что интервальное голодание влияет на уровни некоторых половых гормонов у женщин. Для дам в пре- и постменопаузальном периоде (55 лет и старше) этот эффект положительный. Однако для более молодого возраста он будет, скорее, негативным, отмечают эксперты.

! Нужно учитывать достаточно кратковременные периоды наблюдений за участниками экспериментов с фастингом, говорят его приверженцы. Мол, на более длительном отрезке времени все будет намного лучше. Возможно. Однако другие подходы (классические диеты для похудения, снижения холестерина, программы физнагрузок и т.д.) все же показывают ощутимый эффект и за 8 недель.

Как же худеют знаменитости?

За всех не скажем, но среди самых распространенных методов, с помощью которых сегодня на самом деле сбрасывают вес звезды Голливуда и западные бизнесмены, такие:

- «уколы стройности». Это инъекции лекарства, предназначенного для лечения сахарного диабета и ожирения. В применении такого препарата открыто признался, например, Илон Маск;

- психоактивные вещества, подавляющие голод. Об их употреблении рассказывал предприниматель-биохакер Серж Фаге, уверяя, что в Кремниевой долине это широко распространенная практика;

- похудение «по-старинке»: меньше еды и больше физнагрузок. Это точно работает, наиболее безопасно, но и заставить себя куда сложнее.