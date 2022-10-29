«Один укол убирает 10% веса»: ученые заявили о разработке лекарства против ожирения с рекордным эффектом

«Уколами стройности» увлеклись многие западные звезды Фото: Shutterstock

Суперлекарство для людей с ожирением разработали совместно исследователи немецкой и датской фармкомпаний, сообщает Daily Mail. Препарат вводится в организм инъекцией (уколом) и в течение нескольких месяцев помогает сбросить до 10% веса. Во всяком случае, такие результаты были замечены у 400 добровольцев.

В испытании приняли участие мужчины и женщины в возрасте до 50 лет со средним весом 97 кг. Через четыре месяца у тех, кто получил самую высокую дозу лекарства, масса тела снизилась более чем на 9% (почти на 10%). В «натуре» потеря лишнего веса составила около 8,6 кг. В то время как при лечении ранее зарегистрированным препаратом того же класса (Wegovy) отмечается снижение веса на 5,4%.

Так что, если новая разработка подтвердит свою безопасность и эффективность в ходе полноценных исследований, лекарство может стать рекордсменом в борьбе с лишними килограммами. Но есть и «подводные камни».

В ЧЕМ СЕКРЕТ?

Препараты последнего поколения для лечения диабета 2-го типа и ожирения содержат аналог человеческого глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Это один из самых биологических активных гормонов кишечника. ГПП-1 вырабатывается после еды и воздействует на множество разных процессов в организме. В том числе способствует снижению концентрации глюкозы в крови, повышению чувствительности тканей к инсулину. У пациента значительно снижается аппетит. Человек начинает есть меньше, дольше ощущает сытость.

Казалось бы: красота! «Уколами стройности» по сообщениям зарубежных СМИ увлеклись многие западные звезды. Знатоки светской жизни уверяют, что именно благодаря препаратам с искусственным аналогом гормона ГПП-1 радикально похудела Ким Кардашьян. Актриса и фотомодель, известная своими пышными формами, быстро сбросила вес настолько, что смогла влезть в знаменитое «голое» платье Мэрилин Монро.

Кардашьян, правда, уверяет, что все дело исключительно в диетах и спорте. А вот предприниматель-миллиардер Илон Маск открыто признался, что поддерживает форму с помощью лекарства Wegovy. Изначально этот препарат из класса аналогов ГПП-1 был зарегистрирован для терапии диабета 2-го типа. А потом разрешен к применению и для лечения ожирения.

МЫ ВСЕ ТЕПЕРЬ СМОЖЕМ СТАТЬ СТРОЙНЫМИ БЕЗ УСИЛИЙ?

Нет, чудес не бывает. При всей своей эффективности препараты нового класса это не волшебные таблетки. И вовсе не витаминки. Лекарства имеют серьезные побочные эффекты. Здоровым людям, в чьем организме гормон ГПП-1 вырабатывается естественным путем в необходимых количествах, добавлять сильнодействующие «уколы стройности» небезопасно, считают специалисты. Долгосрочные последствия пока не известны. А среди зарегистрированных побочных эффектов такие:

- тошнота, рвота, запор, боль в животе (желудке), вздутие живота, отрыжка;

- головная боль, утомляемость, головокружение;

- повышение риска опухолей щитовидной железы;

- развитие депрессии.

Когда препарат назначается врачом по медпоказаниям, то есть для лечения серьезных заболеваний (ожирение, диабет 2-го типа), то лечебный эффект, как правило, превышает побочку. А вот для людей, не имеющих таких патологий, выигрыш сомнителен, предупреждают медики. В любом случае аналоги гормона ГПП-1 должны применяться строго под контролем доктора.

КСТАТИ

Новое лекарство еще не зарегистрировано и не получило торгового названия. Пока в документации разработчиков оно проходит под рабочим наименованием BI456906. Планируется, что итоги исследования препарата на людях будут официально представлены в ноябре этого года на конференции Общества по борьбе с ожирением в Калифорнии (США).