Чиновники придумали свой язык, чтобы не говорить народу правду

Может быть, и в России назрела необходимость переводить с бюрократического на русский?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Недавно в Новой Зеландии депутаты приняли закон о “простом языке”. Народные избранники решили, что бюрократическая лексика стала настолько сложной, что народ и чиновники перестали понимать друг-друга. Новый закон требует, чтобы чиновники разговаривали с гражданами на доступном и понятном языке.
Не пора ли и нам взять на вооружение эту прогрессивную мировую практику? Ведь в России чиновничий речекряк активно завоевывает публичное пространство. Перефразируя Толстого, Демосфена из числа управленцев легко узнать по камню, который он скрывает в своих золотых устах. В соцсетях энтузиасты собирают целые коллекции таких перлов. Вот несколько самых анекдотичных из них (мы же не хотим, чтобы вы бросили читать заметку прямо на этом месте):
- “Развивается процесс движения за укрепление сотрудничества”.
- “Наблюдается постепенное усиление полной приостановки частичной отмены временного запрета карантинных мер”.
- “Внимание! При прерывистой индикации сигнала красного цвета над дверным проемом посадка в вагон закончена”.
А с другой стороны, переход на простой язык — это палка о двух концах. “Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки” - так в предельно упрощенном изложении Владимира Жириновского звучала русская национальная идея. Какое из этих двух зол меньшее - до сих пор непонятно.
- Очевидно, что документы пишутся специфическим стилем - чтобы исключить двойное толкование. Но сегодня язык законов стал очень тяжеловесным и сложным, поэтому необходимо предпринять шаги, чтобы текст законов был понятен, тем, кто их исполняет. А это, прежде всего, простые люди, — считает Андрей Щербаков, кандидат филологических наук, директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Пушкина.
- Этот “птичий язык”, которым говорят чиновники, появился, потому что они плохо владеют русским языком?
- Нет, это результат стереотипов, которые складывались долгие-долгие годы. У меня возникает ощущение, что чиновники нередко попадают в ситуации, когда не могут или не считают нужным говорить людям правду напрямую. Опять же непонятно, как сказанное тобой в публичной сфере, может быть интерпретировано вышестоящим начальством. Поэтому чиновники выработали специфическую лексику, которая производит странный эффект: человек вроде бы говорит складно и убедительно, но за этими словами может ничего не стоять. Это слова-пустышки.
Как заставить чиновников говорить по-человечески? Ведь не приставишь же к каждому чиновнику лингвистического полицейского…
- Я не сторонник запретов, - продолжает Андрей Щербаков. - Однако регулировать языковые процессы, особенно в сфере публичной коммуникации можно и нужно. Но делать это следует разумно. Вы, наверное, слышали, что недавно Правительство внесло в Госдуму законопроект, касающийся, в том числе, использования иностранных заимствований в официальных текстах. Это как раз тоже к вопросу о простом языке, потому что если у нас есть эквиваленты из числа общеупотребительной русской лексики, то зачем использовать иностранные слова? Ведь таким образом мы делаем текст менее понятным обычным людям.
Представители власти часто рассуждают о том, что иностранные заимствования погубят русский язык. Хотя современный литературный язык был создан Пушкиным в ту эпоху, когда аристократия говорила по-французски лучше, чем на родном наречии. Что свидетельствует о стрессоустойчивости нашего “великого и могучего”.
- Заимствования — это естественный процесс, - объясняет Андрей Щербаков. - Например, в петровскую эпоху лексический состав русского языка обновился примерно на 70 процентов. Но это не сделало русский язык - немецким, голландским или каким-то ещё. Русский язык сохранил свою самобытность. В этом смысле он очень гибкий и очень быстро встраивает заимствования в свою грамматическую и лексическую систему. Вот есть слово “хайп” - шумиха. А мы уже используем глагольные формы “хайпануть”, “хайповать”. В языке- источнике такие формы отсутствуют, а в русском языке появляется. Или слоган рекламного щита одного сотового оператора: «Шерь! Стримь! Сторь!*». Вот, пожалуйста, вам глагольные формы повелительного наклонения от новейших заимствований, которые появились буквально несколько лет назад. А язык их уже переработал и нашел сферу применения.
* Шерить - делиться,
Стримить - транслировать в интернете видео в режиме реального времени.
Сторис - минирепортажи в соцсетях.
Переживут ли глобализацию диалектизмы и региональные слова?
Одна из примет простого языка — это локальные словечки, которые используют люди где-нибудь в провинции вдали от диктата культурных столиц. Например, регионализмы — это слова, которые получили распространение в пределах региона.
Они выросли из разговорной лексики и функционируют в основном в устном общении. Андрей Щербаков утверждает, что, по таким словам, можно определить откуда человек приехал, допустим, в Москву.
Одним из таких маркеров является слово “мультифора” - так в Новосибирске, Кемерово или Красноярске называют пластиковый файлик для бумаг.
“Забутовка” - еще один сибирский регионализм. Это перекус, который рабочие берут с собой на работу. Москвичи бы назвали это ланч-боксом. Но ланч-боксы почему-то не прижились у шахтеров, который спускаются на смену в забой.
А в Красноярске академическое занятие, которое студенты по всей России называют “парой”, именуют “лентой”. По этому слову выпускника красноярского вуза легко вычислить среди прочих.
- Век регионализмов недолог, - поясняет Андрей Щербаков. - Они возникают, получают локальное распространение, а потом выходят из употребления, когда появляется новое поколение, которое эту лексику не осваивает. С диалектами другая история. Диалектизмы (результат исторического развития русского языка в тех или иных регионах) это важный источник пополнения словаря. Но диалектика языка ведет нас к тому, что диалекты утрачиваются.
По словам эксперта, это объясняется распространением высшего образования и ростом городского населения. Потому что диалекты существуют преимущественно в сельской местности, в группах, где есть люди, которые “консерваторий не оканчивали”. А получение высшего образования приводит к тому, что человек отказывается от диалектизмов и приходит к употреблению русского литературного языка. Опять же, когда в городах оказываются люди носители разных диалектов, чтобы понимать друг-друга им нужен инструмент, которым они владеют в равной степени. А это русский литературный язык. Но это не значит, что язык оскудеет. Лексика будет пополняться неологизмами, заимствованиями, словами, которое получили новое значение (например, компьютерная мышь) и т.д. И здесь даже чиновники ничего не смогут испортить.