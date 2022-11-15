Чиновники придумали свой язык, чтобы не говорить народу правду

Может быть, и в России назрела необходимость переводить с бюрократического на русский? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в Новой Зеландии депутаты приняли закон о “простом языке”. Народные избранники решили, что бюрократическая лексика стала настолько сложной, что народ и чиновники перестали понимать друг-друга. Новый закон требует, чтобы чиновники разговаривали с гражданами на доступном и понятном языке.

“Усиление полной приостановки частичной отмены временного запрета” …

Не пора ли и нам взять на вооружение эту прогрессивную мировую практику? Ведь в России чиновничий речекряк активно завоевывает публичное пространство. Перефразируя Толстого, Демосфена из числа управленцев легко узнать по камню, который он скрывает в своих золотых устах. В соцсетях энтузиасты собирают целые коллекции таких перлов. Вот несколько самых анекдотичных из них (мы же не хотим, чтобы вы бросили читать заметку прямо на этом месте):

- “Развивается процесс движения за укрепление сотрудничества”.

- “Наблюдается постепенное усиление полной приостановки частичной отмены временного запрета карантинных мер”.

- “Внимание! При прерывистой индикации сигнала красного цвета над дверным проемом посадка в вагон закончена”.

А с другой стороны, переход на простой язык — это палка о двух концах. “Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки” - так в предельно упрощенном изложении Владимира Жириновского звучала русская национальная идея. Какое из этих двух зол меньшее - до сих пор непонятно.

Как рождаются слова-пустышки

- Очевидно, что документы пишутся специфическим стилем - чтобы исключить двойное толкование. Но сегодня язык законов стал очень тяжеловесным и сложным, поэтому необходимо предпринять шаги, чтобы текст законов был понятен, тем, кто их исполняет. А это, прежде всего, простые люди, — считает Андрей Щербаков, кандидат филологических наук, директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Пушкина.

- Этот “птичий язык”, которым говорят чиновники, появился, потому что они плохо владеют русским языком?

- Нет, это результат стереотипов, которые складывались долгие-долгие годы. У меня возникает ощущение, что чиновники нередко попадают в ситуации, когда не могут или не считают нужным говорить людям правду напрямую. Опять же непонятно, как сказанное тобой в публичной сфере, может быть интерпретировано вышестоящим начальством. Поэтому чиновники выработали специфическую лексику, которая производит странный эффект: человек вроде бы говорит складно и убедительно, но за этими словами может ничего не стоять. Это слова-пустышки.

Как заставить чиновников говорить по-человечески? Ведь не приставишь же к каждому чиновнику лингвистического полицейского…

- Я не сторонник запретов, - продолжает Андрей Щербаков. - Однако регулировать языковые процессы, особенно в сфере публичной коммуникации можно и нужно. Но делать это следует разумно. Вы, наверное, слышали, что недавно Правительство внесло в Госдуму законопроект, касающийся, в том числе, использования иностранных заимствований в официальных текстах. Это как раз тоже к вопросу о простом языке, потому что если у нас есть эквиваленты из числа общеупотребительной русской лексики, то зачем использовать иностранные слова? Ведь таким образом мы делаем текст менее понятным обычным людям.

При Петре Великом русская лексика обновилась на 70 процентов

Представители власти часто рассуждают о том, что иностранные заимствования погубят русский язык. Хотя современный литературный язык был создан Пушкиным в ту эпоху, когда аристократия говорила по-французски лучше, чем на родном наречии. Что свидетельствует о стрессоустойчивости нашего “великого и могучего”.

- Заимствования — это естественный процесс, - объясняет Андрей Щербаков. - Например, в петровскую эпоху лексический состав русского языка обновился примерно на 70 процентов. Но это не сделало русский язык - немецким, голландским или каким-то ещё. Русский язык сохранил свою самобытность. В этом смысле он очень гибкий и очень быстро встраивает заимствования в свою грамматическую и лексическую систему. Вот есть слово “хайп” - шумиха. А мы уже используем глагольные формы “хайпануть”, “хайповать”. В языке- источнике такие формы отсутствуют, а в русском языке появляется. Или слоган рекламного щита одного сотового оператора: «Шерь! Стримь! Сторь!*». Вот, пожалуйста, вам глагольные формы повелительного наклонения от новейших заимствований, которые появились буквально несколько лет назад. А язык их уже переработал и нашел сферу применения.

* Шерить - делиться,

Стримить - транслировать в интернете видео в режиме реального времени.

Сторис - минирепортажи в соцсетях.

КСТАТИ

Переживут ли глобализацию диалектизмы и региональные слова?

Одна из примет простого языка — это локальные словечки, которые используют люди где-нибудь в провинции вдали от диктата культурных столиц. Например, регионализмы — это слова, которые получили распространение в пределах региона.

Они выросли из разговорной лексики и функционируют в основном в устном общении. Андрей Щербаков утверждает, что, по таким словам, можно определить откуда человек приехал, допустим, в Москву.

Одним из таких маркеров является слово “мультифора” - так в Новосибирске, Кемерово или Красноярске называют пластиковый файлик для бумаг.

“Забутовка” - еще один сибирский регионализм. Это перекус, который рабочие берут с собой на работу. Москвичи бы назвали это ланч-боксом. Но ланч-боксы почему-то не прижились у шахтеров, который спускаются на смену в забой.

А в Красноярске академическое занятие, которое студенты по всей России называют “парой”, именуют “лентой”. По этому слову выпускника красноярского вуза легко вычислить среди прочих.

- Век регионализмов недолог, - поясняет Андрей Щербаков. - Они возникают, получают локальное распространение, а потом выходят из употребления, когда появляется новое поколение, которое эту лексику не осваивает. С диалектами другая история. Диалектизмы (результат исторического развития русского языка в тех или иных регионах) это важный источник пополнения словаря. Но диалектика языка ведет нас к тому, что диалекты утрачиваются.

По словам эксперта, это объясняется распространением высшего образования и ростом городского населения. Потому что диалекты существуют преимущественно в сельской местности, в группах, где есть люди, которые “консерваторий не оканчивали”. А получение высшего образования приводит к тому, что человек отказывается от диалектизмов и приходит к употреблению русского литературного языка. Опять же, когда в городах оказываются люди носители разных диалектов, чтобы понимать друг-друга им нужен инструмент, которым они владеют в равной степени. А это русский литературный язык. Но это не значит, что язык оскудеет. Лексика будет пополняться неологизмами, заимствованиями, словами, которое получили новое значение (например, компьютерная мышь) и т.д. И здесь даже чиновники ничего не смогут испортить.